赴台南合體陳亭妃送春聯 王世堅吐金句：信賴更愛妃

民進黨立委王世堅今天前往台南，與民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃合體發送「一馬當先」與「一馬當堅」春聯，吸引大批民眾到場。王世堅認為，初選已經結束，現在應該喊出「信賴更愛妃」，陳亭妃則承諾將扮演母雞角色，願意不分派系為每位民進黨議員站台。

王世堅赴台南合體陳亭妃發送春聯。（圖／翻攝陳亭妃臉書）

陳亭妃今年發送「一馬當先」春聯，31日特別找來王世堅搭配發送「一馬當堅」春聯，上百名粉絲到場索取並要求合影。王世堅強調，初選前自己看不過去陳亭妃孤軍奮戰，因此喊出「信賴不信邪」，對於陳亭妃的勝出，他認為是陳亭妃1人光環夠強。針對陳亭妃在選後需要修補派系裂痕的問題，王世堅認為陳亭妃在初選勝出後立刻遞出橄欖枝，對手應該可以感受到善意，未來黨內整合沒有問題，今起力求團結勝選，口號改為「信賴更愛妃」。

陳亭妃表示，民進黨有優良傳統，將建立台南團結的風氣，修補台南市長初選沒有問題。她表示未來只要民進黨市議員參選人需要自己，一定答應站台，「初選過就是另一個開始」，要扮演母雞角色，把能量做大，分注在每個議員身上，提高議員席次。

王世堅十分支持陳亭妃。（圖／中天新聞）

王世堅也提到「良相佐國」，指台南市議會內有很多無黨籍、友黨的人才，都可以進入台南市議會幫助陳亭妃。他最後更以自己在網路成名的編曲歌詞，祝福大家新的一年「從從容容、游刃有餘」。

