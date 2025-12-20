赴台大醫院探望死傷 賴清德下令全面徹查：將真相向社會交代

台北市19日晚間發生重大隨機傷人事件，27歲通緝犯張文於下班時間展開多點攻擊，他先在台北車站M7出口間的地下連通道投擲多枚煙霧彈，後又轉往中山繼續投擲，並拿長刀砍人，隨後闖入誠品南西店，遭警方圍捕後從五樓墜落，當場失去呼吸心跳，送醫後不治身亡，事件一共造成4人死亡，震驚社會。今（20）日總統賴清德前往台大醫院探視兩位傷亡人員，強調已要求檢調徹查，務必將真相向社會交代。

賴清德於台大醫院會後受訪時，首先向昨晚暴力攻擊事件中，不幸往生的民眾表達哀悼，並且慰問家屬，也感謝台大醫院、三軍總醫院等各大醫院盡全力搶救傷患，同時對在事件過程中，奮勇阻止歹徒進一步攻擊周邊民眾的人表達感謝跟敬意，「你們展現了英勇的行為，令人欽佩」。

賴清德表示，目前已經要求檢警調相關單位，務必針對歹徒個人的背景、犯案的動機、有沒有共犯、背後有沒有人指使，一定要進行全面深入徹底的調查，並且將真相向社會交代，未來政府會以這起事件為鑑，在公共場所以及人流眾多的地方加強部署警力，一旦有事情發生的時候，快打部隊能夠即時發揮功能，讓民眾可以得到保護。

而此次共有兩位傷患送到台大醫院，台大醫院院長余忠仁也對此進行說明，第一位57歲余姓男子到院前已經死亡，主要的原因是左胸穿刺傷，傷及左背以及左心房，大量內出血急救之後不幸死亡；第二位傷患則是在昨晚7點15分左右送抵醫院，主要是刀傷造成左頸部撕裂傷，經過探查及手術室初步縫合，所幸沒有傷及內部器官，雖然稍微疲憊但神智清楚，目前在加護病房狀況非常穩定。

