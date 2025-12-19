赴台大醫院探視傷患 卓榮泰承諾：會完整調查犯嫌動機向家屬與國人交代

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰今（19)日晚間赴台大醫院探視傷者。（圖／行政院提供）

台北車站今（19）日傳出隨機持刀攻擊案，27歲嫌犯張文在台北車站內丟擲煙霧彈，接著手持長刀跑至捷運中山站附近隨機砍人，導致多人受傷，其中有2位傷患送至台大醫院，而行政院長卓榮泰今晚也趕赴台大探視傷患，他受訪時說明，剛有再度拜託、請求院方以所有的醫護能量搶救傷患，同時他也強調，會完整調查犯嫌動機向家屬與國人清楚交代。

這起攻擊事件，其中一名57歲余姓男子在台北車站，疑似為阻擋嫌犯行徑，背部受利刃傷，送台大醫院後搶救不治，另一名30歲汪姓男子，於中山區受頸部外傷，也送至台大，目前仍在手術中。卓榮泰與內政部長劉世芳、警政署長蕭煥章等人，晚間9時左右赴台大醫院探視傷者。

卓榮泰在探視探視傷者與家屬後受訪時表示，感謝台大醫院第一時間便投入醫院量能搶救傷者，目前汪先生手術尚在進行中，他在醫院內看到他的親屬家人，其他家人稍晚也會從雲林北上陪伴，比較欣慰的是院方指出，汪先生傷勢穩定，無立即生命危險，他已拜託及請求院方，用所有醫護量能搶救。

卓榮泰並指出，令人惋惜的是，另一位傷者余先生，經搶救後仍不幸離世。據媒體報導，余先生有阻止犯嫌的行為，但這還需確認，政府會盡快全盤了解案情過程，余先生妻女均在醫院內，妻子雖然平靜，但想必心情非常不好，他已向余妻告知，政府確認案情經過後，會將犯嫌動機向家屬與國人清楚交代，「而余先生在案件中扮演如何正向的角色，也會公開」。

媒體詢問，目前資訊指出，犯嫌張文因逃兵役而被通緝，是否有向國防部了解是否為現役軍人？對此卓榮泰表示，他是有被通緝這個案子，妨害兵役，那其他還有一些犯罪的事實的過往，那因為這個事情一開始，我們認為應該全面要加強整個國內鐵公路、還有捷運、還有航空站的安全戒備，所以不僅是國防部，我們也通報國安系統，讓整個在掌控當中，這是現在目前的狀況。

