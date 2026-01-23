赴吳乃仁豪奢宴涉違失 檢察官被判罰俸2個月

台北地檢署徐姓檢察官與民進黨派系大老吳乃仁等人在高檔餐廳餐敘，涉有違失，遭檢評會移送懲戒法院審理。懲戒法院職務法庭今天指出，由於徐姓檢察官違反檢察官倫理規範規定，判決徐姓檢察官罰款，其數額為現職月俸給總額2個月。可上訴。

北檢徐姓檢察官（前）與民進黨派系大老吳乃仁等人共餐，涉有違失，損害廉潔形象情節重大，移送懲戒法院。

檢察官評鑑委員會調查，徐男等五名檢察官，於113年12月26日晚間6時30分許，至9時39分許之間，與陳姓人力仲介業者、形象具爭議的政治人物吳乃仁（涉嫌背信案件，經法院刑事判決有罪確定）等人，在台北市某餐廳餐敘。餐敘金額新台幣5萬8696元，並由陳姓業者支付。

檢評會指出，徐男與陳姓業者為舊識，徐男事前對於吳乃仁將出席餐敘已知悉，卻容任陳姓業者安排高檔餐廳與吳乃仁餐敘。

受徐男邀約到場的李姓、陳姓、凃姓、林姓檢察官於餐敘前，並不知悉吳乃仁將共同赴宴，且均誤以為當日餐敘費用，是由徐男付款。

檢評會決議，徐姓檢察官個案評鑑成立，有懲戒必要，報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理；李姓、陳姓、凃姓、林姓檢察官個案評鑑則不成立。

懲戒法院職務法庭表示，徐姓檢察官與陳姓業者為熟識的朋友，平日互有往來，其與陳姓業者的聚餐，既無涉職務上的利害關係，又無談論及任何與其職務有關的議題，聚餐地點也是一般對外公開營業的合法場所，本無不適當的情形。

不過，徐姓男邀約與陳姓業者並不熟識的其他四名檢察官，一同無償接受陳姓業者的宴請，且單一次聚餐的費用非常高，已逾公務員廉政倫理規範所定正常社交禮俗標準（3000元）甚鉅，違反檢察官倫理規範規定，情節重大，有懲戒必要，判決徐姓檢察官罰款，其數額為現職月俸給總額2個月。可上訴。

