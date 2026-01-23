赴吳乃仁豪奢宴！檢察官徐名駒爽吃5萬8日料 職務法庭判罰俸2月

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

台北地檢署檢察官徐名駒，2024年底邀集多名檢察官同仁，接受人力仲介業者陳啟莊邀宴，與民進黨前秘書長吳乃仁一同前往米其林日式料理餐廳「Ad Astra」餐敘，相關情事遭黃國昌踢爆後，徐名駒被移送懲戒，職務法庭今（23）日宣判，認定他違反檢察官倫理規範，情節重大，有懲戒必要，判處徐名駒罰俸給2個月，約新台幣40萬元。全案仍可上訴。

徐名駒赴與吳乃仁同桌餐敘引發爭議，最終遭職務法庭判處罰俸給2個月。（圖／翻攝自侯漢廷臉書）

黃國昌於去年1月在臉書踢爆，民進黨新潮流大佬、吳乃仁賤賣台糖土地，服完刑後，未償還造成國家損失，還經常搭豪車、吃高檔餐廳，並在前年12月底赴高檔無菜單料理餐廳，與台北地檢署徐名駒等一票檢察官共餐。台北市議員侯漢廷也接續爆料，同行的包括徐名駒在內5名北檢檢察官，和人力仲介業者陳啟莊。

北檢隨後展開調查指出，該次餐會參與者包括徐名駒及李建論、涂永欽、陳鴻濤、林錦鴻等5名檢察官，另有吳乃仁及人力仲介業者陳啟莊在場，當晚聚餐費用共5萬8696元，由陳啟莊刷信用卡買單。北檢認定，餐敘屬與公務無涉的私人聯誼，席間談話多為吳乃仁分享退休生活及養生話題，未發現關說、請託等不法情事。

不過，北檢表示，吳乃仁曾涉台糖公司售地背信案爭議，認定5名檢察官有違失情形，將案件送交檢察官評鑑委員會進行個案評鑑。而檢評會日前決議，徐名駒個案評鑑成立，認有懲戒必要，報請法務部移送懲戒法院職務法庭審理；其餘4名檢察官則評鑑不成立。

職務法庭審理期間，徐名駒主張自己與陳啟莊為舊識，近年因推動永續教育而多次合作，當天僅是回請友人用餐，事前並不知吳乃仁將出席，且事後已將餐費匯還，並非「白吃白喝」。不過法務部指出，徐名駒明知邀宴對象身分，仍另行邀集4名檢察官同仁一同赴宴，已形成「多名檢察官接受他人高價招待」的外觀，有「慷他人之慨」之嫌，情節重大，建請職務法庭判處罰俸給6個月。

職務法庭審酌後，認為徐名駒確有移送機關所指的違失行為，違反檢察官倫理規範，情節重大，有懲戒必要。經審酌徐名駒的違失情節，尚未達不適任檢察官或公務員職務，而應予汰除的程度，並審酌《公務員懲戒法》，判決徐名駒罰款現職月俸給總額2個月，約40萬元。本案仍可上訴。

