赴國中演講逕自開直播 盧秀燕斥可惡又白目 2網紅遭封殺

台中市長盧秀燕20日痛斥，該個案網紅不守法也不尊重學校逕自開直播， 2人有連帶責任，台中市永不「錄用」。（陳淑娥攝）

台中市某國中19日邀請魔術師王元照到校演講，網紅賓賓哥（江建樺）中途以神秘嘉賓出場，卻在未經校方同意逕自開直播，校長見狀當場出面制止。台中市長盧秀燕20日痛斥，不守法也不尊重學校逕自開直播，不可以還硬幹，可惡又白目，2人有連帶責任，台中市永不「錄用」。

市議員陳政顯今在市政總質詢指出，校方生涯輔導講座邀請分享人生經驗是好事，卻發生脫序情況，第二名演講者擅自開直播，甚至出現粗俗言語，他要求未來國中小要邀請分享生活經驗也好，但事先一定要講清楚，非相關人等不能擅自進入。

廣告 廣告

盧秀燕立刻站起來說，雖是個案但她極為重視，學校邀請不同行業幫孩子生涯探索，一定慎選演講者，來的人也一定要遵守規範，絕不能錄影。

盧秀燕表示，中途現身的這人自稱是網紅，且逕自開直播，不守法也不尊重學校，非常可惡，2個人都有連帶責任，台中市永不「錄用」，不再邀請他們到台中市授課，太過白目，不可以還硬幹，沒有保護孩子觀念。

【看原文連結】