赴國共論壇！蕭旭岑挺「中國親人說」 沈伯洋：逐步落入中共框架

李鴻源（左）、蕭旭岑（中）今出發前往北京。

國民黨副主席蕭旭岑與國政基金會副董事長李鴻源，今（2日）早啟程前往中國北京，參加兩岸交流合作前瞻論壇，停擺9年後重啟與中共間的智庫論壇，蕭旭岑受訪時更重申支持黨主席鄭麗文的「大陸親人說」，稱兩岸本就不應該切割，對此，民進黨立委沈伯洋表示，「國民黨可能還沒學到國共內戰之後的教訓」，並直言到敵國就是進入對方設定的框架。

鄭麗文日前在中常會喊出「美國曾經是我們的恩人，但大陸才是我們的親人，我們絕對做不出骨肉相殘的事情。」直接忽略中共對台各種軍演事實，今蕭旭岑出訪北京前受訪表示，此行是為了台灣產業跟百姓，同時表態支持鄭的親人說，蕭稱跟對岸本來就不應切割，「兩岸當然是親人，只是在政治上的分歧還沒有解決」。

對此，沈伯洋認為，到中國交流，會被對方作為影響力槓桿，「有可能會有跟簽訂經濟協議一樣糟糕，就是所謂『養套殺』」，再來到敵國其實就是進入對方設定的框架，像是過去九二共識或「馬習會」，都會大大影響國際認知與地位，最終會進入「中國設定的一家人」，當發生國際紛爭時，就可能被限制於「內政事務的法律框架中」。

沈伯洋表示，兩岸一家親和中國是親人等論述都很類似，目的都是透過「文化跟身分認同」去洗「國族認同」，他強調，台灣從來沒被中共統治過，所以兩國主權互不隸屬，至於中國最愛強調語言文化相同，沈也直言完全不同，因為台灣享有高度言論自由，中國言論自由則是世界吊車尾。

沈伯洋也以英國、美國舉例，反問「請問美國人有叫自己英國人嗎？」他認為中共同套話術已經使用多年，台灣人民也看得越來越清楚，深知兩國完全是不同的國家，從制度、文化上，完全沒有混同的可能。





