赴大學演講 徐國勇：民進黨是大罷免最大受益者 當然要負責

民進黨秘書長徐國勇今天到東吳大學演講。（王千豪攝）

大罷免以32比0落幕，新竹市長高虹安及31位國民黨立委全部安全挺過。民進黨秘書長徐國勇今（18）天赴東吳大學演講時被大學生問及，大罷免後有無檢討失敗原因？徐國勇坦言，「民進黨是大罷免的受益者，所以民進黨要不要負責？要」，也因此時任秘書長林右昌辭職，他才又從退休狀態被拉回來。

徐國勇今天下午赴東吳大學政治系學會發表名為「災難之後，區域協力治理與公民防災的新可能」的演說內容，由於適逢大學期中考，僅約30名學生前來聽演講。

問答環節時，有學生詢問，民進黨在去年總統及立委選舉中丟掉國會多數，今年大罷免又慘遭32比0，黨中央有無檢討？

徐國勇表示，他跟別人的想法不一樣，有人認為大罷免由公民團體發起，非民進黨所提，那為何要負責？「我認為要負責，因為民進黨是最大的受益者，你想如果32個通通罷免掉，請問誰得到最大利益？是民進黨，所以民進黨要不要負責？要」。

徐國勇說，也是因為要負責，所以林右昌辭職，他才又從已經退休的狀態又被拉回來。他拉回來第一件事情，制定了一些政策，也處理了一些事情，所以現在賴清德總統的滿意度跟不滿意度已黃金交叉了，信任度跟不信任度也黃金交叉了，表示民進黨有在檢討，也得到了民眾的一些認同，但不敢講說像前總統蔡英文時代一樣，但他希望大家了解，一個會檢討、真正愛台灣的政黨是哪一個政黨。

話鋒一轉，徐國勇暗諷國民黨主席鄭麗文，他說，有一個政黨的主席，上任第一件事是希望每一個台灣人以後都自豪的說「我是中國人」，好歹說一下「我是中華民國人」，他勉強可以接受。

他也質疑，「他（鄭麗文）的中國人指的是中華人民共和國，會不會這樣子？我懷疑。」不然，為什麼擋軍購呢？「全世界會打台灣的國家，請問是哪一個國家？只有中國。」

