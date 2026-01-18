赴大肚公有市場「不只拜票還要傾聽」！楊瓊瓔要把聲音帶回去 讓台中前進

表態參加今年底台中市長選舉的國民黨立委楊瓊瓔今（18）日行程滿滿，先是到大肚公有市場，隨後更挽起袖子捐血，楊強調，到市場最重要的是傾聽，把這些聲音帶回去，變成未來讓台中前進的動力。

楊瓊瓔今在臉書表示，她到大肚公有市場向大家請安，市場裡早已人聲鼎沸，充滿了蓬勃的朝氣，楊說這裡是大肚鄉親的生活重心，也是她從省議員時期就深耕的地方，沿途聽到好多老朋友熱情高喊「唯一支持」、「楊市長好」，還有人塞水果、點心給她打氣，這份情義都點滴在心頭。

楊瓊瓔進一步表示，對她而言，來市場不只是拜票，最重要的是傾聽，聽聽大家對交通、建設的想法，把這些聲音帶回去，變成未來讓台中前進的動力。

「接收了鄉親滿滿的熱情，我們更要把這份愛傳出去！」楊瓊瓔透露，當她離開市場後，立刻前往響應捐血月活動，挽起袖子，用最直接的行動幫助有需要的人；楊強調，「熱血服務」就是最溫暖的實踐，擁有健康的身體，才能夠照顧更多的人，希望能藉此號召更多朋友一起來挽袖捐血，讓社會充滿善的循環。

楊瓊瓔表示，她從熱鬧的市場到溫馨的捐血活動，行程雖然滿檔，但心裡感到非常的充實，「因為有你們的支持，我們才能一起讓台中更好！」

