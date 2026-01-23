赴大馬旅遊要注意！新法嚴打公共場所「亂丟垃圾」，違規會被起訴、最高可罰1.5萬

馬來西亞新法在2026年元旦生效後，首次出現、外籍人士因為在「公共場所亂丟垃圾」遭起訴的案例。根據《海峽時報》報導，23日兩名外籍人士被柔佛警方帶往地方法院，成為被以新法起訴的首批被告。

兩名被告分別為28歲的孟加拉籍男子蘇丹（Sultan Md），以及49歲的印尼籍女子安妮塔（Anita Lukman）。

安妮塔在當地從事臨時工，她在庭上承認、自己確實有將菸蒂與空飲料瓶，丟棄在人行道上，而非投入指定的廢棄物垃圾桶。而起訴她的檢察官也提出證據，依照監視影像、確認安妮塔是在1月1日凌晨，於柔佛新山（Johor Bahru）士都蘭勞（Stulang Laut）一帶「犯案」。

沒有聘請律師自行應訊的安妮塔，在法庭上請求從輕量刑。身為單親母親的她表示，獨自扶養兩名8歲與15歲仍在就學的孩子，「我只是幫朋友做一些零工，如果我無法寄錢回家，我的孩子可能就得輟學。」

馬來西亞新法上路後，來自印尼的安妮塔成為首兩位因「亂丟垃圾」被起訴的外籍人士。（翻攝自 The Star新聞影片）

負責起訴的檢察官拉赫蒂曼（Siti Adora Rahtiman）表示，作為對被告本人及社會大眾的警示，也是強調公共場所亂丟垃圾的嚴重性，還是要給予一定程度的懲罰。

最後法官裁定，安妮塔須繳納500令吉（約新台幣3941元）罰款，假如無法繳納，將以15天監禁替代，另外還須完成6小時社區服務。法院還下令，她必須在判決後6個月內完成社區服務，每日最多2小時；假如未遵守，將面臨2000至1萬令吉不等的額外罰款。

另一名被告、工廠工人蘇丹，則因語言因素要求提供孟加拉語翻譯，表示自己無法完全理解指控內容，此案將延至1月28日在翻譯協助下再度開庭。

新法元旦上路

此次兩件起訴，是根據1月1日正式生效的新法案，《2007年固體廢棄物與公共清潔管理法》（Act 672）而來。外媒報導提到，此一新法條文規定，在公共場所亂丟垃圾者，最高可罰2000令吉（約新台幣1.57萬元），法院亦可裁定最長6個月的社區服務。

