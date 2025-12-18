赴婚宴包「玩具鈔.保險名片」 新人臉綠 賓客：本意祝福

台北市 / 綜合報導

參加喜宴到底要包多少禮金，是門大學問，不過，最近發生賓客紅包裡裝著玩具鈔票，讓新郎新娘傻眼！新郎表示，雖然禮輕情意重，包多少不是重點，但這已經是感受問題，因為紅包裡不只玩具鈔，還放了一張保險業務的名片，感覺有點觸霉頭；至於婚禮究竟包多少錢比較恰當，一起來看。

婚宴主持人說：「尖叫聲在哪裡。」新人成雙成對，歡喜步入婚宴，彷彿像回到初戀，終於遇上對的那位，而與會貴賓紅包祝福，禮金多寡看交情到哪，當然誠意最重要，不過卻有人碰上，想看到的是婚宴上大方放閃，不是玩具鈔金光閃閃。

一對新人的朋友控訴，日前參與婚宴，新郎官的朋友帶另外兩名友人到場，不過其中一人包的2600元裡，竟有2000是開運玩具鈔，另一位也一樣，包了1000元玩具鈔配200元真鈔，還附上一張保險名片，更有人挖出這玩具鈔，網拍10入只要556元，讓原PO直呼超無言。

民眾說：「就知道這個人大概是什麼樣子的人品啦，就是花個2000塊是不是，花個2000塊知道一個人也不錯啦。」民眾說：「篩選上面就出了一點小問題啦，那當然就不再聯絡吧，這種應該就被打入你知道，不聯絡名單，或者是你知道，拒絕往來戶之類的。」

雖然對方認為，自己的本意是祝福，但新郎也親自回應，不要求金額多寡，但這是感受問題，況且紅包裡放名片，夫妻倆發現頭上更是三條線，認為保險跟意外沾邊，在大喜之日有點唱衰，為了避免，被當成婚宴失禮賓客，到底該怎麼包。

民眾說：「就是如果是要好的朋友的話，4000元到6000元吧。」民眾說：「第一個，好朋友嘛，然後你在飯店，那3600、3200應該是起跳啦，如果再更好的再往上走，對，那如果是一般的婚宴場所，可能2000多。」雖然禮輕情意重，金額沒有對或錯，但不適合的舉動，恐怕讓新人瞬間心冷。

