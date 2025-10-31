赴孫女畢典竟成永別！飯店淋浴熱水燙破皮膚 越戰退役老兵「活活被煮死」

特里爾．強森與妻子琳達合照，兩人結縭54年，原本期待一場家庭慶典，卻變成無法挽回的悲劇。（圖／翻攝自Santa Clara County Court）

一場原本為了參加孫女畢業典禮的家庭旅程，卻意外成為美國退役軍人家庭的悲劇。72歲退役海軍陸戰隊員特里爾．強森（Terril Johnson），今年5月入住美國加州聖荷西的萬豪旗下飯店「Fairfield by Marriott Inn & Suites San Jose Airport」時，在淋浴時疑因熱水溫度過高，導致嚴重燙傷，最終傷重不治。家屬憤而提告，指控飯店管理嚴重疏失，強調「他根本是被活活煮死的！」

據《紐約郵報》（New York Post）、《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）與《獨立報》（The Independent）報導，強森於5月21日自洛杉磯開車6小時至聖荷西，準備參加孫女翠妮蒂（Trinity Johnson）的畢業典禮，並入住該飯店休息。不料當晚他進入浴室後久未出來，孫子德肖恩（Deshaun Johnson）前往查看時驚見他昏倒在淋浴間，泡在高溫熱水中已經不省人事，家屬想拉他出來卻也因水溫過高被燙傷。

強森被緊急送醫搶救，仍因超過三分之一身體被嚴重燙傷而不治，死因被法醫判定為「重度燙傷致死」。檢測結果指出浴室熱水溫度高達華氏134至136度（約攝氏56.7至57.7度），遠高於加州法規規定的個人淋浴設備上限華氏120度（攝氏48.9度）。

家屬的代表律師保羅．崔納（Paul Traina）指出，當時強森一家正滿心期待隔天參加翠妮蒂的畢業典禮，他們痛批飯店未依規定設置水溫控制裝置，是導致悲劇的元凶。「這不是意外，而是嚴重的怠惰與疏失。」

家屬於10月15日正式向聖塔克拉拉縣高等法院（Santa Clara County Superior Court）提起訴訟，控告萬豪國際集團（Marriott International）及該間分館管理單位涉嫌過失致死與精神傷害。

強森是一位越戰退役軍人，婚後與妻子琳達（Linda Johnson）育有2名子女與4名孫子女，去年才剛從洛杉磯大眾運輸局（Los Angeles Metro）退休。他的兒子特里爾．強森二世（Terril Johnson II）悲痛表示，「爸爸是個熱愛生活的人，最期待的就是看到孫女穿上畢業袍，如今卻成為我們一輩子的噩夢。」截至目前為止，萬豪國際尚未針對訴訟做出公開回應。

萬豪飯店內的浴室現場模擬，熱水溫度疑未設控溫裝置，強森因此遭嚴重燙傷身亡。（圖／翻攝自，@latimes）

