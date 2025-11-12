赴宜蘭蘇澳關心淹水災情 卓榮泰指示三原則協助受災民眾

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰今(12)日視察蘇澳市區民宅淹水及下水道排水改善。（圖／行政院提供）

受鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，宜蘭縣蘇澳鎮昨（11）日降下豪雨，導致多處積淹水。關心地方災情，行政院長卓榮泰今（12）日下午前往當地視察蘇澳溪分洪工程，並關心市區民宅淹水及下水道排水改善情形。卓榮泰向所有蘇澳及其他地區飽受水災之苦的國人同胞，表達政府最高慰問之意，並強調中央與地方會全力解決水患問題，以「救助快速、復建到位、韌性強化」三原則協助受災民眾儘速恢復正常生活。

鳳凰颱風襲台，挾帶強烈降雨與狂風，造成宜蘭縣多處受災，卓榮泰下午臨時增加行程，前往宜蘭勘災，包括視察蘇澳溪分洪工程，蘇澳市區民宅淹水及下水道排水改善，宜蘭縣三星鄉青蔥災損情形，以及視察五結防潮閘門工程辦理情形。

卓榮泰首站抵達蘇澳溪分洪工程時，首先聽取經濟部水利署副署長陳建成說明蘇澳溪分洪工程緣起、計畫項目及期程。蘇澳溪為宜蘭縣管河川，但中央主動協助，全額補助宜蘭縣政府辦理分洪工程，復因考量原物料價格上漲，113年12月整體經費調整為75.68億元，計畫期程由原先113-116年修正為113-118年，目前工程用地已獲內政部核准徵收，主體工程也已完成基本設計及招標準備，俟經費增籌後即可立即推動。

卓榮泰表示，上週四行政院會結束後，政委陳金德特別前來院長室與他商談蘇澳溪分洪工程自計畫開始迄今的過程與狀況。109年宜蘭縣政府提出蘇澳溪分洪工程專案計畫，並於112年3月獲行政院核定補助，當時預算規模約54億元；其後，經過工程細部規劃，及評估擴大辦理用地徵收後，113年12月修正調整經費預算至75.68億元。卓榮泰說，今年9月內政部已核准土地徵收，但直至今年12月才完成用地取得，因此陳金德政委特別提醒行政院及相關單位在這3個月期間，必須就地方需求加快速度。

另針對蘇澳溪分洪工程新增21億元預算部分，卓榮泰表示，縣府原提出由航港建設基金支應，但該基金預算不敷使用，而明年度中央政府總預算已納入「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，4年預計投入1千億元，並逐年編列經費。在經過陳金德與經濟部和地方政府討論後，中央同意將蘇澳溪分洪工程新增預算列入上述改善計畫之中，因此預算不成問題，行政院會儘速核定相關計畫，也請施工單位如期如質完成。

隨後，卓榮泰前往蘇澳鎮中山路瞭解市區民宅淹水及下水道排水改善。針對後續污泥去除及機具調度等問題，卓揆請經濟部次長賴建信統合協調，適時邀集環境部共同參與，並由中央災害應變中心協助統籌各部會資源，調度大型機具支援地方，同時透過公私協力，協調民間廠商一同支援。另就下水道排水改善部分，請內政部國土管理署與地方政府共同合作，保持下水道排水正常順暢，使內水能夠外排。至於部分住家、商家、攤商及農民所受淹水損害等部分，也請經濟部及農業部等相關部會秉持「從速、從快」原則全面給予協助，而對於地方復原重建所需，也會全數到位。

卓榮泰強調，在辦理災民救助申請作業過程中，最重要的是申請對象名單要完備，這完全仰賴地方政府的執行力，只要調查愈迅速，救助金就能快速發放至災民手中。中央也會統合目前災區各種狀況，並評估是否寬列預算做必要工程因應，也請地方隨時與中央災害應變中心保持聯繫，中央絕對全力給予支持。

