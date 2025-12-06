赴宜蘭視察警執勤遭撞 蕭美琴：盼集氣平安康復

宜蘭視察值勤員警受重傷，副總統蕭美琴表示，大家7為員警們集氣，盼能平安康復。（圖／總統府提供）

副總統蕭美琴昨赴宜蘭視察活動，晚間傳出當地林姓警員在頭城執行交通管制時遭廂型車撞擊重傷命危。蕭美琴今天表示，警在執勤期間發生事故，讓她非常難過與不捨，感謝宜蘭陽明醫院的團隊在第一時間搶救，傷者已在凌晨轉至台北榮總接受最好團隊的治療，希望大家能為員警們集氣，盼他們能平安康復。

蕭美琴今天早上出席國立台南大學附小130周年校慶，她在活動前受訪時表示，員警在執勤期間發生事故，讓她非常難過與不捨，感謝宜蘭陽明醫院的團隊在第一時間搶救，傷者已在凌晨轉至台北榮總接受最好團隊的治療，與此同時，台北市昨天也有警員執勤發生意外，目前仍在醫院治療，希望大家一起為員警們集氣，盼他們能平安康復。

對於家屬質疑員警休假卻上班執勤、難以接受受傷一事，蕭美琴表示，家屬的情緒跟難過，可以理解不捨，至於排班與勤務狀況，地方警察局會進一步對外說明。



