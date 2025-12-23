赴寮、柬、白俄恐被送中 外交部：合作杜絕中國粗暴不法行徑

外交部發言人蕭光偉。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 媒體報導，有知情官員指出，應避免前往寮國、柬埔寨、白俄羅斯等地，以免被抓捕送至中國。對此，我國外交部今（23）日表示，中國對台灣並沒有任何的管轄權，政府除了與國際社會加強反制合作之外，也強化外館的緊急應變機制。外交部也與政府其他的部門協力合作，防範杜絕中方無知、粗暴且挑戰國際秩序的不法行徑。

《自由時報》報導指出，有官員談及，對於中共的跨境鎮壓，政府有與國際組織合作反制，要求各國不能配合中國全球通緝的行徑。不過，他也說，與中國極度友好或不文明國家都不建議前往，若被列為「懲獨」對象，到寮國、柬埔寨、白俄羅斯這三國，可能被引渡回中國，中國甚至可能直接在這幾國進行抓捕，將人押回中國受審。

外交部今上午召開例行記者會，媒體問及，外交部是否與該名知情官員的看法相同，以及寮國目前是橙色警示，是否會調整跟白俄羅斯、柬埔寨一樣都是紅色警示？

外交部發言人蕭光偉受訪表示，外交部一向重視國人的海外人身安全，並且持續就各國的政治、治安、法治的環境進行風險評估，適時地發布旅遊警示，提醒國人審慎評估赴海外的行程。

蕭光偉指出，針對部分國家可能涉及與中國進行跨國合作執法的情形，外交部也持續收集相關資訊，並且和理念相近國家保持溝通。他說，對於寮國的旅遊警示是依照整體安全情勢以及國人的風險綜合評估，以來考慮是否需要調整，外交部也會視整體趨勢發展來適時檢討，並且有必要的話再公告。

此外，蕭光偉表示，外交部強調，我國作為主權獨立國家與中華人民共和國互不隸屬，中國對台灣並沒有任何的管轄權。他說，針對中國對於我國人施加跨國鎮壓的威脅，政府除了與國際社會加強反制合作之外，外交部也與各個外館持續地密切關注可能的情況，強化外館的緊急應變機制。

蕭光偉說，外交部也與政府其他的部門協力合作，並持續向國人宣導提醒注意，並且共同防範杜絕這一類中方無知、粗暴且挑戰國際秩序的不法行徑。他說，外交部會持續和各個部會共同來維護國人的人權還有權益。

