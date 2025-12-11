赴小港二苓市場掃街互動 賴瑞隆：謙卑誠懇、傾聽民意

賴瑞隆(左)前往小港區二苓市場掃街拜票。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

[Newtalk新聞] 高雄市長參選人、立委賴瑞隆今(11)日上午前往小港區二苓市場掃街拜票，市場攤商與早起購買新鮮食材的鄉親絡繹不絕。他與攤商、民眾互動致意，過程中許多民眾主動趨前握手，更送上花束為他加油打氣，展現出高雄人的熱情與直率。

對於鄉親的鼓勵與支持，賴瑞隆表示，每次走進市場，都能深刻感受到高雄人的善良與溫度。賴瑞隆說，這就是高雄人表達支持和鼓勵最直接的方式，這些真誠和叮嚀都是高雄很珍貴的價值，也是持續往前的力量，未來會持續保持這樣的步調、勤走基層。

廣告 廣告

賴瑞隆指出，高雄正在往更現代、更國際化的城市邁進，各項建設與轉型都需要更長期的投入與穩健推動。他認為，帶領城市的關鍵是務實行動，未來會秉持對城市的責任感與使命感，持續傾聽民意，並讓城市的進步發展更有感。面對未來的挑戰，他也表示，已做好準備，也願意接受最嚴格的檢驗。

賴瑞隆表示，在市場的每一個握手、每一句鼓勵、每一份支持，都提醒他要為高雄的未來更加努力，也會把這些力量轉化成往前走的動力。他說，會持續深入基層，並以最謙卑、最務實的態度，為高雄打造更穩健的未來。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

世界人權日包場《大濛》 賴瑞隆：勿忘美麗島事件前輩付出

投書》藍天進不去的綠地-高雄，點評四位民進黨市長參選人

賴瑞隆(左)前往小港區二苓市場向攤商掃街拜票。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

賴瑞隆前往小港區二苓市場傾聽民意。 圖：賴瑞隆辦公室/提供