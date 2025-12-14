赴市場掃街聽見民眾脫口一句話 張啓楷：道出基層期待

2026嘉義市長選舉，民眾黨立委張啓楷已表態參選，並開始掃街。張透露，不少人主動上前加油打氣，甚至有人脫口而出「終於等到你了」，令他不禁直言，一句話道出基層對願意親自走入人群、傾聽聲音的政治人物的期待。

張啓楷昨（13）日在臉書表示，他在清晨六點選擇從南田市場出發，在最貼近庶民生活的時刻走入街頭，逐攤問候、傾聽民意；上午九點，再轉往共和市場，持續與攤商與採買民眾近距離互動，讓問政不只停留在辦公室，而是直接發生在生活現場。

張啓楷說掃街過程中，也在民族里與劉宗源里長一同向里民介紹、交流，盼讓更多鄉親認識他的理念與服務方向；張透露，現場民眾反應熱烈，不少人主動上前加油打氣，甚至有人脫口而出「終於等到你了。」一句話，道出基層對願意親自走入人群、傾聽聲音的政治人物的期待。

面對現場也出現少數不同甚至尖銳的意見，張啓楷坦言，市場是最真實的民意現場，支持與批評都值得被聽見，唯有不迴避不同聲音，政治才能接地氣，未來也將持續用腳步累積信任，把街頭聽到的聲音，化為實際行動。

結束市場行程後，張啓楷也陸續前往東安宮、城隍廟、玉皇宮與地藏庵參香祈福，向神明祈願地方平安、城市順遂，並允諾會持續與前來互動的民眾交流寒暄，展現從清晨到上午、不間斷走入基層的行動力。

