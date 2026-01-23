赴市府轉運站發暖暖包挨批 童子瑋：北市府態度反覆、令人不解

童子瑋(中)將擔任母雞角色，帶領民進黨議員衝刺。(記者盧賢秀攝)

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨提名的基隆市長參選人童子瑋近日到台北市府轉運站發暖暖包，公共運輸處今(23日)發新聞稿稱，市府轉運站屬公共場域，須恪遵行政中立。對此，童子瑋進步基隆辦公室表示，對於台北市政府的反覆態度感到不解，遺憾北市因擔憂基隆的同黨候選人選情，選擇成為「政治先禁」的雙標城市。

公共運輸處表示，場站此前接受基隆市議會通知，童子瑋將前來發放暖暖包慰問旅客，卻並未獲知此為個人形象文宣；針對此次違規事件，公運處要求各轉運站經營業者，落實現場把關義務，若發現政治宣傳行為須立即制止並排除。

童子瑋進步基隆辦公室表示，相關行動在發送前，為求不造成轉運站一線同仁困擾，發送前均有請秘書與站務工作人員進行確認，現場為求謹慎，更請秘書主動聯繫站務人員並拍攝文宣回報，在收到了歡迎發送的回覆後，才進行相關行動，現場更未見勸導或驅趕行為。

童子瑋進步基隆辦公室說明，以同為基隆市民意代表的立法委員林沛祥為例，發送印製個人形象的文宣，已是歷經多年的關心舉止，懇請台北市政府說明審查標準，是否在印製文宣的審查上有特殊規定，例如因缺漏國民黨黨徽才違反行政中立。

