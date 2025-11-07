赴市議專案報告 盧秀燕再次鞠躬道歉 這次多說了「社會各界」

台中市長盧秀燕再次鞠躬道歉。 圖：取自台中市議會直播畫面

[Newtalk新聞] 台中市議會今（7）日變更議程，增加非洲豬瘟專案報告，台中市長盧秀燕發言時再次鞠躬道歉，她昨天的道歉對象只有台中市民，今天則新增了「社會各界」。

盧秀燕說：「這次事件讓大家擔心，我們覺得非常的不好意思，所以秀燕在這個地方先向大家鞠躬致歉，這次事件的發生雖然最後我們有守住鎖住案場，讓疫情沒有外流，病毒沒有外流到台中市其他的豬場豬隻，或者是全國的豬場，豬隻沒有受到影響，但是在疫情的整個處理過程當中做得不夠好，造成大家的辛苦，造成大家的擔心，我身為市長，必須概括承受，所以也因此我深深的自責，也因此向社會各界表示道歉。」







