赴廈門台商活動遭抹紅 藍委林思銘近千字聲明回擊網軍

林思銘發聲明回擊網軍。（本刊資料照）

國民黨再捲親中爭議，包括藍委陳玉珍、林思銘等人近日遭媒體爆料赴廈門，接觸中共官員，來確保對台工作「沒有意外」。陳玉珍反擊相關指控子虛烏有，她沒去廈門，根本是假新聞；林思銘今（22日）也發表近千字聲明，強調台商不該被區分顏色，作為中華民國立委，服務的是全體國民，而非任何政黨的政治語言，他不需要接受任何「旨意」，更不會屈服於網軍帶風向。

林思銘發表聲明指出，前往廈門是出席「廈門台商協會活動」，卻被無端影射，甚至試圖貼上政治抹紅的標籤，全球各地台商，無論是在美國、日本，或在廈門、深圳，都是中華民國的國民，都是辛苦在海外打拚的台灣子弟；執政黨對參加美國、日本等國家的台商活動稱為「正常交流」，卻對參加廈門台商活動卻動輒以抹紅、扣帽子的方式，這樣的雙標，不只不公正，也完全不合理。

「台商在全球其他國家努力就比較尊貴？台商在廈門奮鬥就不值得關懷？同樣是在海外努力打拚的台灣人，為什麼政府要用不同的尺度對待？」林思銘表示，他是應新竹鄉親，廈門台商協會韓會長之邀，以立委身分前往祝賀與支持，是對台商的關懷與尊重，無關乎任何政治操作，更不存在任何政治指示。

尤其，執政黨做不到對於台商在廈門打拚的照顧，立委願意承擔責任幫忙；政府給不出的支持，立委願意給予鼓勵，「請問，這樣錯在何處？」

林思銘質疑，近日青鳥網軍鋪天蓋地操作輿論分化，不敢正視治安惡化、詐騙集團橫行、社會不安等真實問題，反而選擇以政治抹紅轉移焦點，掩飾執政無能。

對於相關失實指控，他要鄭重強調，作為中華民國的立委，服務的是全體國民，而不是任何政黨的政治語言，他不需要接受任何「旨意」，更不會屈服於網軍帶風向。

他並強調，用台灣人民在海外的血汗與努力換取政治利益的人，才真正該反省；以同理與關懷，向海外打拚的台灣人伸出援手，才是負責任的政治。海外台商不分地域、不分顏色、不分政治立場，都是中華民國台灣的一份子，應給予支持與祝福，不該貼標籤與獵巫，民主不是雙標、愛台不是選擇性、服務台灣人，更不該分區域。

