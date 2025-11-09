赴廣島交流 6校16生英語介紹基隆

基隆市信義國中、南榮國中、中正國中等六校師生代表前往日本廣島縣廿日市市，展開為期五天的國際教育交流活動。（教育處提供）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆市信義國中領軍，帶領南榮國中、中正國中、成功國中、二信高中與八斗高中等六校共十六名師生代表，五日前往日本廣島縣廿日市市展開為期五天的國際教育交流活動，希望促進台日學校之間的友好合作，拓展學生的國際視野並體驗日本多元的教育文化。

交流第一天，基隆代表團拜會廿日市市教育委員會教育長生田，並進行親切會談，期盼未來能持續深化教育交流與師生互訪；隨後，代表團分批前往這次活動主辦的四所國中，廿日市中學校、七尾中學校、阿品台中學校與野坂中學校，與日本學生共同上課，日方特別安排多樣的課程內容，包含英語、音樂、體育、柔道與社團活動，讓台灣師生能親身體驗日本的教學氛圍與校園文化。

期間代表團也馬不停蹄走訪廿日市市其他六所國中，與更多學校進行教育交流，透過活動與課程參與，更加深入了解日本教育制度與校園特色，為未來雙方的持續合作奠定基礎；在課堂活動中，基隆學生也以英語向日本學生介紹基隆的學校特色、城市美食、觀光景點、文化與歷史，展現基隆青少年的熱情與自信。交流過程充滿互動與笑聲，兩地學生彼此學習、共同成長。

來自信義國中的學生巫其祐說「一開始我對自己的英文沒有信心，怕講錯會被笑。但為了這次交流，我每天都練習英文。到了日本之後，我鼓起勇氣開口和日本同學聊天，發現他們都很友善。當我用英文介紹我們的學校和基隆時，真的很有成就感」，二信高中的周子琳也分享「原本很緊張要用英文介紹基隆，但當我看到日本同學認真聽我說時，就覺得很開心，我學到的不只是語言，還有如何尊重不同的文化，這真的是一段難忘的經驗」。