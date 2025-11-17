赴德國國會正面迎戰中國恐嚇 沈伯洋：越打壓越不能屈服 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

民進黨立委沈伯洋遭中國點名、揚言「全球抓捕」，震撼國內外。沈今（17）日於民進黨發言人吳崢主持的《午青LIVE》節目中強調，中國的威脅不只是針對個別政治人物，而是針對全體台灣人民，「中國恐嚇的是台灣的民主社會，我們不能屈服」。

沈伯洋表示，面對威權恫嚇，自己完全不害怕，並且認為更重要的是把這份「不害怕」傳遞給更多台灣人。他指出，中國對台心戰從來都是從政治人物、國軍等關鍵族群開始，因此台灣社會必須提高警覺，不能讓威脅奏效。

廣告 廣告

沈伯洋點名部分藍營立委不僅未譴責中國，反而嘲諷受威脅者，更有人批他「自作自受」，並反問「難道得罪中國就該被威脅嗎？這是什麼價值觀？」他更指出，立法院長韓國瑜至今迴避議題，沒有明確對中國的恐嚇表示立場，實屬不該，「立法院長本來就應該捍衛立委、捍衛國家，不是避免面對問題」。

面對中國點名，沈伯洋強調不只不退縮，還要更積極走向國際。他透露，這次原本規劃以視訊參與德國國會活動，但因中國威脅，他決定改為「臨時親自出席」，象徵「不屈服、正面迎戰」，要用行動反擊中國威脅，越打壓，越要勇敢。

沈伯洋表示，近期台灣的國會外交正在累積新的友台力量，未來會持續安排出國行程，「盡100%努力，把真相說給世界聽」。

吳崢則強調，中國的所謂緝捕是赤裸裸的政治恐嚇，目的在製造台灣社會不安、壓制言論，「這是典型的殺雞儆猴」。他指出，賴清德總統今早也向韓國瑜喊話，要求「勿替侵略者找藉口」，不分黨派，只要屬於同一個國家，都應一致對外，捍衛台灣議會自主與民主價值。

照片來源：CNEWS匯流新聞網

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

興二期整宅啟動都更 許淑華肯定市府公務員專業推動

回應韓國瑜「桌子四隻腳說」 賴清德盼中方克制：勿成區域麻煩製造者

【文章轉載請註明出處】