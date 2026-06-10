赴德國波昂參加ICLEI執委會 新北分享8年永續淨零治理實績

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新北市副市長劉和然昨（9）日以東亞區執行委員身份，出席於德國波昂舉行的「2026地方政府環境永續發展理事會（ICLEI）全球執委會」。劉副市長於會中與 ICLEI 主席 Katrin Stjernfeldt Jammeh、秘書長 Gino Van Begin 及歐洲各城市首長深入交流，分享新北市在氣候行動與永續治理上的豐碩成果，獲得與會代表高度肯定。

環保局表示，本次ICLEI全球執委會會議匯聚多位歐洲環境治理領袖，包括新任區域執委美國洛杉磯郡Lindsey P. Horvath及全球執委日本橫濱市長Takeharu



Yamanaka等，劉和然副市長與各與會執委分享新北市府團隊如何在侯市長8年帶領下，將三十年的五股垃圾山翻轉為「五股夏綠地」、達成全台首座工業無煤城市、並建置全災型智慧化指揮監控中心（EDP）與 AI 智慧防汛平台。另侯市長注重全齡友善、共融共享的理念，新北達成「三環六線」路網建構與超過 255 處全齡化公園，不僅強化城市氣候韌性，更因應高齡化社會，打造出社會公平且友善全齡的生活環境。

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劉和然表示，來到ICLEI 世界秘書處所在地波昂市意義重大，波昂作為聯合國機構及國際組織的重鎮，更是每年聯合國氣候變遷附屬機構會議（SB）的談判場域，他強調：「波昂的成功模式證明了非國家首都城市，也能透過城市特色與國際合作產生全球影響力。新北將地方治理成果轉化為國際交流素材，不僅是向世界學習，更是透過實質行動提升新北的國際能見度。」

ICLEI主席 Katrin Stjernfeldt Jammeh表示，ICLEI一直以來致力於提升城市在國際氣候行動中的影響力，城市角色應被更多重視，各城市也應有更多行動，而國際氣候相關會議逐漸重視各項氣候行動的實踐力與落實度，更重視技術性對接與示範案例輸出。2026 年國際氣候合作的核心將是「檢驗落實度」，重點將轉向技術性對接與示範案例輸出。

劉和然則對此回應，新北市早已從被動應變轉為主動出擊，以防汛為例，新北雨水下水道實施率已達 92.88%，透過 AI 智慧平台整合607 支 CCTV 與 84 座抽水站資訊，讓防汛應變時間提早 2 小時以上。在能源轉型上，新北於 2022 年即完成全市工業燃煤鍋爐退場，使 PM2.5 濃度下降逾 44%，114年降至11.4µg/m3。這些具體的數據與實績，展現了新北將氣候行動與社會公平、數位轉型緊密結合的決心。

環保局說，新北市8年來在市長的支持下，致力推動各項氣候行動，並與國際趨勢接軌，各項政策成果已具備國際城市交流需要的「可執行性」與「可輸出性」，完全呼應 COP 對於 2026 年「落實度」的期待。未來將持續推動更具韌性的政策，結合 1,032 里的在地力量與智慧科技，為市民打造安全、健康、宜居的永續城市，並持續在國際舞台上分享「新北模式」。

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