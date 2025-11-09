赴德國「柏林自由會議」演說 蔡英文：盼深化台德合作

德國 / 綜合報導

前總統蔡英文，預計將於10日，出席在德國法蘭克福舉辦的「柏林自由會議」，並將在會議上發表演說，而在昨(8)日晚上，蔡英文現身桃園國際機場，準備搭機前往德國。

蔡英文登機後，自拍影片告訴大家「我們要出發了」。這次的「柏林自由週」活動，將在11月8日到15日登場，蔡英文則將在10日的「柏林自由會議」上發表演說，她也表示期待能透過這次一系列的交流，繼續深化台灣與德國，及歐洲民主盟友國家的合作。

蔡英文也提到，副總統蕭美琴才剛結束在歐洲的訪問，這也是台灣現任副總統，第一次登上歐洲議會並發表公開演說，對台灣而言意義非凡，而蔡英文此行前往德國，她也會向全世界表達台灣守護民主、自由的決心。

