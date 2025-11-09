赴新加坡推廣洋香瓜與大白柚 黃偉哲：拓展多元通路搶攻海外市場

台南市長黃偉哲赴新加坡向當地消費者推介台南洋香瓜與大白柚。（圖／台南市政府資訊網）

台南市長黃偉哲昨（8）日旋風快閃新加坡，出席新加坡福建會館舉辦的「台南優選鮮果展示暨試吃會」。他表示，台南憑藉優質氣候與精緻農業技術，打造出高品質鮮果，此次推廣洋香瓜與大白柚至新加坡，不僅拓展海外市場，也提升台南農產品的國際品牌形象。

黃偉哲指出，新加坡人均消費力高，更是進軍東南亞市場的重要樞紐，因此市府團隊積極耕耘當地多元外銷通路。台南憑藉優越氣候與精緻農業技術，生產出兼具風味與安全的鮮果，此次帶來的洋香瓜正值盛產、香氣與口感絕佳；大白柚則全身是寶，不僅美味且富含營養，深受新加坡消費者喜愛。

廣告 廣告

黃偉哲進一步表示，新加坡對高品質水果需求殷切，正契合市府長期推動的海外拓銷願景。將優質台南鮮果銷往新加坡，不僅有助開拓穩固的海外市場，也進一步提升台南農產品的國際品牌價值。未來市府團隊將持續透過多元管道與通路拓展，讓更多台南鮮果走入新加坡家庭，讓消費者甜在心，也深化對台南的好感。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

普發1萬還不還債？蔡阿嘎怒喊「你全家都有錢」 GPT一句話讓他死心

T-glass缺貨漲價潮！ 法人點名「這兩檔」潛力無敵

「料理鼠王」在鹹酥雞攤大快朵頤！ 業者致歉：已閉店環境清消