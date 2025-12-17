赴日中國客減少但衝擊有限 日本11月觀光數據再刷新紀錄

2025年3月10日，日本東京知名景點淺草寺雷門前，著和服的遊客。路透社



在日本首相高市早苗的「台灣有事」發言讓北京大怒，呼籲中國旅客取消赴日行程的報復之下，日本11月的中國觀光客的確比10月顯著減少。但包括台灣在內的他國觀光客加速湧入，使11月的赴日觀光人數依舊增長逾10%。今年前11個月全球赴日人數衝破3900萬人次，全年預料將突破4000萬人次，創空前新高。

日本政府觀光局（JNTO）週三（17日）發表的數據顯示，11月的中國赴日旅客人數為56.26萬人，比去年同期增加3%，比10月減少約15萬人。但是，台灣11月赴日觀光客激增至54.24萬人，幾乎快要趕上中國變成日本第二大觀光客來源，比去年同期暴增11.1%。

廣告 廣告

而人數最多的南韓旅客在11月多達82.45萬人，也比去年同期暴增10%。日本政府觀光局指出，包括台灣、南韓、美國等19個市場的赴日觀光人數都在11月創下歷年的11月最高紀錄。11月下半月的楓葉季，吸引大量歐、美、澳洲、中東旅客，整體帶動11月赴日旅客數繼續暴增。

11月赴日旅客數達351萬8000人，比去年同期增加10.4%。今年1到11月，赴日旅客總數已達3906萬5600人，比去年同期的3687萬148人激增17%，已經創下歷年最高紀錄。全年預料將首度超過4000萬人次，創下空前新高。

中國是在11月15日開始對日本發出旅遊警示，並責令中國的航空公司無條件接受赴日機票的退款或改期。日本政府觀光局的新聞稿指出，數據顯示中國的赴日「自肅」令看來衝擊不大。

更多太報報導

日本行使集體自衛權與台灣有關？ 高市「再被追問」最新回應曝

官方抵制日本有效？外媒：中國人照吃壽司郎、照買優衣庫

日中緊張！共軍今黃海實彈射擊 中國籲公民避免赴日...理由變「這個」