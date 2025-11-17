赴日免稅新制2026年11月上路 一文了解新離境退稅方式

免稅價變含稅價 購物如何退稅？

根據日本現行制度規定，日本停留不超過6個月的外國遊客，在提供免稅（Tax Free）的商店購買未稅價超過5000圓以上的商品時，只要出示上陸許可，即可當場免除或退還10%消費稅。但由於該制度遭濫用，日本國稅廳宣布，自2026年11月1日起將改為「退稅」（Tax Refund）。

辦理退稅手續，民眾在購物時需出示護照與上陸許可，並以含稅價結帳。根據日本免稅、J-TaxFree等日本免稅公司資訊，旅客需先在該公司的網站登錄護照資料，以及希望收到退稅的方式，如現金、信用卡、銀行帳戶等。

旅客在離境時，只需到機場或港口的自助機台掃描護照。螢幕若顯示綠色，表示退稅手續已完成；若顯示紅色，則需將商品帶至海關進行檢查。當海關確認退稅商品後，店家會依旅客指定的方式退還稅金。

由於海關可能需要檢查退稅商品，國稅廳提醒旅客需在行李托運前完成退稅手續；同時，考量機場旅客眾多可能影響退稅效率，國稅廳除裝設大量自助機台外，也表示正研擬與機場自助報到機連動，或是透過專Wi-Fi在Visit Japan Web上的申請退稅方式。

與現行制度有何差異？

消耗品無需裝袋

日本現行免稅制度，將購買物品分為家電、服飾等「一般品」，與化妝品、食品、藥品等「消耗品」。

其中消耗品需以特殊的一次性密封袋包裝，若拆封視為已在日本境內使用，需向海關補稅；此外日本政府也對消耗品設下50萬日圓的免稅上限。

新的退稅制度將免去一般品與消耗品分類，因此因該規定延伸的特殊打包與金額上限也一併廢除，僅保留最低5000日圓的門檻。

國稅廳指出，為防止逃稅，黃金、白金等貴金屬仍需課稅。

需在90天內離境

現行制度僅要求使用免稅的外國旅客或臨時回國的海外日本人，其入境時間不得超過6個月；新行的退稅規定則要求旅客需在購買後90日內離境。

國稅廳說明，90日為從購買隔日後開始計算，如11月1日購入，則由11月2日起算，旅客需在隔年的1月30日前將商品帶出境。

金額超過100萬日圓需登錄

國稅廳說明，若商品價格超過100萬，需視商品登錄不同的產品資訊，如手錶需登記序號等資料，已供海關識別。

出境前使用消耗品還可以退稅嗎？

根據國稅廳資料，若旅客在出境前，食用欲退稅的食品，由於海關無法確認該食品，因此無法適用退稅。

