赴日出境一刷護照秒被攔！內行人曝1關鍵：專挑這類人

隨著春節即將到來，不少人已經規劃出國行程，其中日本依舊是旅客的熱門首選。然而，近期卻有旅客分享在日本機場出境時，因購買高單價精品而遭海關攔下檢查的經驗，引發網友熱烈討論，也讓不少準備赴日血拚的旅客開始注意相關規定。





赴日出境「刷護照秒被攔」！內行人曝「1關鍵」：海關專挑這類人檢查

一名女網友分享，自己在機場剛掃描完護照就遭海關攔下，要求確認身分並仔細檢查免稅商品，讓她當場感到錯愕。（示意圖／民視新聞資料照）





剛掃描護照就被攔下 旅客在札幌機場遭抽查免稅精品

一名網友日前在Threads發文指出，自己先前看到新聞報導提到，有旅客在日本機場遭海關抽查免稅商品，沒想到自己也遇到了。她表示，當時在札幌市區買了一個二手精品包，準備從札幌機場出境返台，剛掃描完護照，便被海關人員攔下確認身分，隨後要求查看她在日本境內購買的物品。對方特別指著包包詢問價格，並要求出示商品實體，整個檢查過程相當仔細，讓她感到錯愕，但也只能依指示配合完成檢查。

貼文引發討論後，不少網友解釋，海關抽查主要是確認免稅商品是否確實帶離境，因過去曾有人退稅後在日本轉賣牟利，才會加強稽查。（示意圖／由AI輔助生成）



為防免稅品轉賣牟利 日本海關加強高單價商品抽查

貼文曝光後，不少熟悉日本通關流程的網友出面解釋，這類情況其實並不罕見，「他是要確認你有把免稅品帶離境，而不是留在日本境內使用，甚至再販賣圖利」。過去曾發生有人退稅後，將免稅商品留在日本境內販售，藉此賺取約10%的消費稅價差，導致相關單位加強稽查；網友也提醒，出境時護照掃描系統會顯示消費紀錄，若有購買高額免稅商品，被要求出示實體其實屬正常程序，只要商品確實隨身帶離日本，並無違規情形，旅客不必過度緊張。

