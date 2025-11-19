赴日前注意！日本流感急速擴散 專家示警「8大高危族群」

日本11月發布流感流行警報，醫師提醒旅客出國務必提高警覺。（圖片來源／信傳媒編輯部）

日本近期流感病例大增，東京都政府日前發布流行感冒「流行警報」，這是時隔16年首次在11月發布流感的流行警報，上一次在11月發布流感流行警報是在2009年，當時正值H1N1新型流感大流行期間，顯示疫情擴散速度迅速。

綜合日媒報導，東京的季節性流感疫情已經達到警戒級別，讓不少準備赴日旅遊的民眾相當緊張，東京都也呼籲民眾勤洗手，務必徹底執行預防感染措施。

疾管署發言人曾淑慧指出，今年日本流感疫情與台灣有點相似，都是較往年提早1個月，在9月底10月初就進入流行期；且日本流感疫情最近1週快速上升，個案數較前週多了近1.5倍，急遽增加。

對於疫情提前升溫，曾淑慧分析，主要是受社區主要流行病毒型別從A型H1N1轉換為H3N2、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後免疫負債，及近年國際旅遊頻繁、民眾較少配戴口罩等原因影響，而國內疫情則預估12月上旬再升。

醫提醒：「8大族群」在海外最易演變成流感重症

為什麼在海外似乎更易得流感？

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書上發文指出，並非海外病毒特別強，而是旅客的身體「不在狀態」，導致免疫力大幅下降。

黃軒指出，首先是睡眠剝奪，因陌生環境、時差與飛行疲憊都會抑制體內T細胞功能，使病毒更容易入侵。其次是飛行壓力，長途飛行使壓力荷爾蒙上升、免疫力下降。第三則是低濕度密閉空間，包含飛機、機場、飯店等環境長期乾燥，使鼻黏膜防禦力下降，成為呼吸道病毒的最佳傳播條件。

他提醒，以下8大族群在海外最容易演變成流感重症，包括：

1. 65歲以上族群：研究指出，65歲以上感染流感後的併發症（肺炎、心血管併發症）顯著升高 2. 有慢性病：包含糖尿病、高血壓、冠心病，以及慢性阻塞性肺病（COPD）、氣喘患者 3. 懷孕：特別是中後期，孕婦免疫、呼吸與心血管功能都受到壓力，病毒更容易下肺。 4. 幼童（< 5歲）：幼兒的免疫系統尚在「學習模式」，對海外環境陌生，暴露病毒種類多，更容易引發高燒與肺炎。 5. 免疫力弱者：包括癌症治療中、服用類固醇、自體免疫疾病患者、器官移植者 6. 長途飛行／時差亂：睡眠剝奪會直接讓 T 細胞功能下降，讓病毒輕易上身。 7. 熬夜＋飲酒＋壓力大旅客：鼻腔乾燥、免疫力崩潰，這群人在國外，往往在「第一天還好好的，第二天突然變重症」。 8.去寒冷國家、乾燥地區：濕度 < 40% 時，病毒存活率上升、人體黏膜防禦下降。

如何避免在海外得流感重症？

至於要如何避免在海外得流感重症？

黃軒強調，預防重症最關鍵的就是出國前至少2週接種流感疫苗，可降低4-6成感染風險，並減少住院率。此外，飛行時務必保持鼻腔濕潤，多喝水、避免飲酒，以維持黏膜免疫功能。他建議旅客準備「抗流感急救包」，包含口罩、乾洗手、生理食鹽水噴鼻劑，並在人潮密集處加強戴口罩。

抵達目的地後的前48小時是免疫力最低的時段，黃軒表示應避免熬夜、飲酒及高強度行程；若出現喉嚨痛、發燒等症狀，務必把握「48小時抗病毒治療黃金期」。

黃軒提醒，流感重症患者常見的共同特徵是「生病還硬要玩」。濕冷氣候與疲憊會迅速壓垮免疫系統，使病情惡化。他呼籲旅客，「出現症狀就該停下來休息，保暖避風，才能保住健康，也保住行程。」

醫師提醒睡眠不足、長途飛行、低濕度環境最容易讓免疫力崩盤。（圖片來源／freepik）

類流感就醫破9萬例，65歲以上、慢性病患成最高風險族群

而國內流感疫情，依疾管署監測，第46週（11/9–11/15）全國類流感門急診就診93,247人次，較前週降9.1%；近7日新增42例流感併發重症與10例死亡。本流感季累計重症300例、死亡35例，多集中於65歲以上（占64%）及具慢性病史者（占82%），其中 95%未接種本季流感疫苗。目前社區以A型H3N2為主流株，其次為A型H1N1及B型；鄰近國家如日本、韓國、中國近期流感活動度皆有上升趨勢。

新冠方面，國內疫情維持低點，第46週門急診1,161人次，降9.9%，主流變異株為NB.1.8.1。全球整體呈下降，但非洲及東地中海地區陽性率上升，全球主流株為XFG及NB.1.8.1。

截至11月17日，公費流感疫苗接種約583.3萬人次，新冠疫苗132.9萬人次。疾管署發言人曾淑慧提醒，氣溫下降呼吸道病毒更活躍，重症仍時有發生，且自10月起新增新冠重症中 96.3%未接種疫苗。呼籲長者、幼兒、慢性病患等高風險族群儘速完成流感及新冠疫苗接種。

民眾若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應立即就醫。全國4,400餘家合約院所及大型賣場皆提供疫苗服務，可透過疾管家、疫苗地圖或1922查詢。

