赴日參與打撈海底礦場遺骨 台潛水員痙攣溺斃

救護車一路鳴笛抵達，現場工作人員協力將罹難的潛水員帶回岸上，日本山口縣宇部市的海底礦場遺址，7日進行遺骨挖掘作業卻發生意外，一名台灣徐姓潛水員喪身。

長生炭坑民間團體事務局長上田慶司表示，「我們感覺到非常遺憾，祈願死者的靈魂安息。」

根據了解，7日上午11時許，徐姓潛水員與2名泰籍潛水員一同從排水排氣的孔道下潛，後方的潛水員發現他前進緩慢，並在孔道的底部水深約32公尺處發生痙攣，最後送醫不治，初步研判徐姓潛水員是氧氣中毒，引起痙攣並溺水。

新光醫院腎臟暨一般醫學科主治醫師蔡明憲說明，「正常我們在地平線的時候是一個大氣壓的話，我們大概身體都可以適應。那等到我們越潛水下去的話，我們的氧氣雖然說正常的氧氣是20%，可是它大氣壓再乘上去，分壓會增加的話我們的身體會受不了。」

旅遊作家兼潛水愛好者唐宏安認為，「在水下每下潛10公尺，環境壓力就會增加一大氣壓。所以在30公尺左右，人體在當下所體驗到的大氣壓力已經是水面上的4倍了。那這些分壓就可能高到超出人體的一個安全範圍。」

專家解釋，下潛深度加大氣體分壓也增加，導致人體的氧氣暴露值急遽升高，當血液中氧氣含量太高，即有可能引起中樞神經系統中毒，引起包含痙攣、暈眩、呼吸系統問題，甚至眼部病變等症狀。

循環水肺教練楊東陸分析，「其實在每一次的潛水，我們都會執行所謂的潛水計畫，就是我們要到多深，所以我們的氧氣濃度的配置是多少，我們是有規劃的。那這次不知道是哪個環節有問題，才會導致氧氣暴露值過高。」

同為徐姓潛水員好友的教練解釋，他下潛時使用的設備為循環水肺，在水下可以調整氧分壓或氧濃度，是否設備故障或其他原因，仍需日本官方進一步釐清。