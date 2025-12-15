赴日吃台灣有的餐廳？達人分析 釣出專業網友點名這幾家必吃

【李家穎／綜合報導】近年不少日本連鎖餐廳開到台灣，包含拉麵、壽司、家庭餐廳等，前台大醫師也是日本旅遊達人的林氏璧就分享，他有朋友到日本總會把台灣已開數家的連鎖店松屋、餃子王將、吉野家吃好吃滿。讓他疑惑是否去日本都會吃這些已經在台灣開過的餐廳，他也分析可能是這些餐廳都不如日本當地道地，並舉例唯一讓他覺得完全一樣的餐廳，就是客美多咖啡。這篇發文引起討論，也釣出許多日本旅遊愛好者，分享有幾家是必吃的日本連鎖餐廳。

林氏璧近日在社群網站上發文，指出不少台灣人「到日本旅遊，會去台灣已有分店的餐廳嗎？」林氏璧就分享，一名曾旅居日本的朋友前段時間再赴日旅遊，行程竟成了「懷舊美食之旅」，包含松屋、吉野家、餃子王將都吃好吃滿，讓他疑惑為何要吃台灣已經有的店。他推測應該是覺得台灣和日本這三間餐廳的味道是不一樣的。

他表示，去日本會吃台灣也有的餐廳，但有沒有哪間讓你強烈覺得要去日本吃，在台灣吃不到同樣風味。他分享日本來的餐廳幾乎都會或多或少，被嫌口味不道地，就算一開始一樣或近似，但後來也會走味。又以拉麵最明顯。他觀察唯一例外是Komeda's Coffee 客美多咖啡，評價很不錯而且分店一間一間的開，從2018年到現在全台已經36間店了！他也分享台灣沒有的連鎖餐廳。如なか卯的美味親子丼和京風烏龍麵、日高屋、花丸烏龍麵、天下一品、神座，以及已經退出台灣的天丼てんや等。

這樣的發文就釣出許多日本旅遊愛好者，分享為何要去日本吃連鎖店。就有人點出「つじ半、YAYOI軒價格跟台灣完全不一樣；吉野家、すき家、松屋在小城鎮或郊區當宵夜或早餐很不錯；燒肉LIKE、鳥貴族是獨旅一人友善餐廳，加上大城市店面多；拉麵類和丸龜就不用去吃，因為日本選擇多樣，還有台灣較少的淡麗系和煮干」。另外也有人點出藏壽司、壽司郎、彌生軒都比台灣便宜又好吃。

台灣常見的吉野家，也是不少人去日本會吃的餐廳之一。

