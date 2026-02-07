赴日小心！日本流感再起「已破11萬人」 林氏璧：B流明顯增加

日本流感人數已破11萬人。示意圖／Pexels

寒假緊接著就是年假，許多民眾都有去日本旅遊的計畫，但是前台大主治醫師、知名日本旅遊達人林氏璧（孔祥琪）提醒，日本流感患者人數自去年11月達到高峰，目前又開始第二波流行，而且B型流感明顯增加，全日本統計數字流感患者已經破11萬人！林氏璧提醒赴日旅遊一定要特別小心。

林氏璧在臉書粉絲頁「日本自助旅遊中毒者」發文指出，日本流感患者人數自去年11月達到高峰後，到1月初探底，但日本最近很冷， 果然流行曲線又整體高了起來。目前台日兩邊流感都開始了這個秋冬的第二波流感流行，不只是之前的A型H3N2，也混著B型流感。但日本衝的比較快，台灣較緩和。

林氏璧引用日本國立健康危機管理研究機構的報告，截至 2月1日的1週內，全日本3000多家醫療機構報告的流感患者人數為11萬4291人，是上週的6萬3326人幾乎2倍！

每家醫療機構平均通報患者數從最高點的51.12人，降為最低點10.35後，接下來是10.54，11.33，16.64，本週則是30.03，連續4週增加。已經到了前一波流行高點的6成左右。

若按都道府縣來看，九州還是在流行，而原本躺平的關東，特別是東京週邊的縣份，甚至中部和東北的縣份又出現在榜單上了。全日本47個都道府縣中，全部的患者數比前一週有所增加。有22個都道府縣超過30人，又開始一波很廣泛的流行。

林氏璧提到，東京定點單位通報從最高點51.69，連續3週降到10以下之後，最新1週又衝上來已超過25了，東京都很多區都再度開始流行。最近5週間鑑定的病毒型別，以A型H3為主佔56%，B型佔44％。B型流感佔比明顯增加，這波是混著B流而來的第二波。

NHK訪問川崎醫科大學教授中野貴司，他指出，本季流感流行開始得較早，去年11月曾出現過一次高峰，當時是以A型病毒為主。但進入新年後，檢出B型病毒的情況增加，疫情正再度擴大。雖然A型與B型流感在症狀上沒有明顯差異，但有報告顯示，B型流感出現腹痛、嘔吐等消化道症狀，以及肌肉痠痛的頻率相對較高。雖然一般而言B型流感的流行規模不會像A型那麼大，但接下來2週內患者人數仍有可能增加。



