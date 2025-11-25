赴日小心！羅一鈞：日本流感「快到高峰」15縣超標 國內下波高峰時間曝

記者簡浩正／台北報導

不少醫師提醒日本近期流感個案數激增。（示意圖／翻攝自pixabay）

日本流感拉警報！冬天不少民眾會飛日本旅遊，不過近日不少醫師提醒日本流感個案數激增，疾管署署長羅一鈞今（25）日也提醒，日本流感疫情快速升溫「快達到高峰了」，目前預估就落在耶誕節，呼籲民眾出國前務必要先打好打滿流感疫苗。

羅一鈞（中）示警日本流感疫情升溫，民眾出遊前應先打疫苗。（圖／記者簡浩正攝影）

根據日本厚生勞動省11月21日公布數據，本月10日至16日期間，全國約3000間指定醫療機構平均通報的流感病例衝上37.73例，不僅比上週大增，同時也是今年首度衝破全國平均30例的預警水準。前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪）提醒目前東京疫情上升曲線「幾乎跟去年大流行同樣陡」外，新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風則呼籲「這次的疫苗，有猜中今年流行的病株」，強烈建議最近要去日本旅遊的人，請提早打了疫苗再去。

依據疾管署監測資料顯示，第47週(11/16-11/22)類流感門急診就診計85,425人次，較前一週下降10.1%；另近7日新增25例流感併發重症病例(3例H1N1、21例H3N2、1例A未分型)及12例死亡(7例H1N1、5例H3N2)。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。本(2025-2026)流感季累計325例重症病例(104例H1N1、215例H3N2、2例A未分型、4例B型)及45例死亡(17例H1N1、27例H3N2、1例B型)，其中重症病例以65歲以上長者(占63%)及具慢性病史者(占83%)為多，94%未接種本季流感疫苗。

國際流感疫情。（圖／記者簡浩正攝影）

另，全球流感活動度上升，主要流行型別為A(H3N2)，鄰近國家日本、韓國及中國疫情呈上升趨勢；北歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，西/南/東南亞之部分國家以及東/西/中非之流感陽性率超過30%。

對於疫情上述數據，羅一鈞說，日本疫情快速升溫，11月10日至16日當週全國定醫報告患者平均每家醫療機構為37.73例，本流感季首次超過30例警戒值，並較去年提前1個月。有意前往日本的民眾，若還沒接種本季流感疫苗，務必要提前兩週接種，以獲得足夠保護力。

他進一步分析，其中又以北海道、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、兵庫等15個都縣平均病例數超過40例。且東京都平均每家醫療機構為44.75人，單週共計有1696所學校/機構採取停課等措施，為去年同期14倍。

對於台灣流感疫情，羅一鈞說，雖國內流感疫情下降並脫離流行期，但隨著天氣變冷，很有可能一跨完年就會再度升溫，目前預估下一波高峰會落在農曆春節前後；雖今年公費流感疫苗打氣史上最好，但其中65歲以上長者接種率約47%，離設定目標的55%還有30多萬人的距離，提醒尚未接種的公費對象，應儘速完成新冠疫苗接種，以降低感染後併發重症風險。

