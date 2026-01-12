赴日小心！「蜱蟲病例創新高」疫情擴及東日本 重症恐致死

日本蜱蟲傳染病疫情升溫。（示意圖／Unsplash）

日本政府通報，2025年全年因蜱蟲感染「重症熱性血小板減少症候群」（SFTS）患者人數達191人，創下歷來新高。官方指出，原本病例多集中在西日本，如今感染地區已向東日本擴散，包含關東地區在內，多地首度出現確診案例，呼籲民眾和旅客提高警覺。

根據日媒《NHK》報導，由蜱蟲（俗稱壁蝨）媒介的感染症「重症熱性血小板減少症候群」在日本持續擴大。日本國立健康危機管理研究機構公布，2025年一整年全國通報的患者達191人，不僅刷新紀錄，也比先前紀錄最高的2023年還多出超過50人。除西日本病例數仍偏高外，疫情也首度擴散至東日本多個地區。

根據國立健康危機管理研究機構的數據，2025年共有32個都道府縣通報病例，其中以西日本最為集中，包括高知縣15人、靜岡縣與大分縣各13人、長崎縣12人、佐賀縣與熊本縣各11人，以及兵庫縣10人等。

此外，依地方政府公布資訊，北海道、茨城縣、栃木縣、神奈川縣等地，2025年也首次確認出現感染病例，顯示重症熱性血小板減少症候群的病毒流行範圍，正逐步向東日本擴散。

重症熱性血小板減少症候群是一種透過帶病毒的蜱蟲叮咬而感染的疾病，重症時會出現血小板大幅下降，導致無法控制的出血，甚至引發意識障礙，嚴重者可能死亡。

國立健康危機管理研究機構獸醫科學部長前田健表示，希望民眾能認知到「致死率高的蜱蟲媒介感染症確實存在於日本」。他指出，每年約從3月起病例就會開始增加，呼籲民眾在草叢等戶外活動時，應穿著不露出皮膚的衣物，並使用防蟲藥劑，以降低被蜱蟲叮咬與感染的風險。

