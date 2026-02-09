赴日幫二戰礦災亡魂撈骸骨！台灣潛水員客死異鄉…主辦方：優先支援家屬

國際中心／陳弘逸報導

到日本參加「長生煤礦」調查的57歲台灣徐姓男潛水員，於2月7日不幸罹難。（示意圖／PIXABAY）

日本山口縣「長生煤礦」二戰期間發生坑道淹水事故造成183人罹難，官方2024年起展開潛水調查，收集罹難者的遺骨交還家屬；未料，前天（7日）卻發生憾事，參加調查57歲台灣徐姓男潛水員下水後「發生痙攣」人救起後，送醫不治，對此，後續調查也因這次事故暫停；民間團體代表井上洋子也召開記者會表示，將把支援死者家屬列為最優先事項。

綜合日媒報導，日本當地時間2月7日上午11時許，參與搜尋二戰海難事故罹難者遺骨的57歲台灣徐姓男潛水員，下水展開調查，未料，卻在海中傳出「發生痙攣」。

同行潛伴還原事故當下，台灣徐姓男潛水員是第2個下潛的人，後方的潛伴發現他前進緩慢，隨後就在坑道底部、水深約32公尺處發生痙攣，緊急把人拖上岸時，已無呼吸心跳，送醫搶救不治。

初步研判，已故潛水員，疑因高氧引發氧氣中毒，進而發生痙攣並溺水；對此，民間團體代表井上洋子昨天（8日）召開記者會表示，將把支援死者家屬列為最優先事項。

