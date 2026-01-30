赴日必買 Top 10 日本面膜推薦

本文嚴選 10 款台灣人赴日必囤的熱搜品牌

依據 Loft Cosme 與 LDK 最新評鑑，面膜的「高效、成分透明化」已成為新趨勢，台灣旅客赴日不再只是盲目掃貨，更看重針對毛孔與暗沉的精準修護。從 Dcard 討論度爆表的維他命 C 激光面膜，到醫美級的多泌體再生系列，日本面膜正經歷一場效能革命。





本文嚴選 10 款台灣人赴日必囤的熱搜品牌，從「毛孔」到「敏弱肌」全數蒐羅。無論你是想尋找性價比最高的日常補水，還是追求專櫃級的急救亮白，這份 2026 最新採買攻略都將帶你精準避雷，將日本最尖端的護膚科技帶回家。

▲KC SKIN 水凝多泌面膜

10 大熱門日本面膜品牌推薦

1. KC SKIN 水凝多泌面膜





「KC SKIN 水凝多泌面膜」是近期在日本藥妝脫穎而出的新星，只有在日本Loft買得到，更於2025年獲選為 Loft 秋季美妝節Cosme Festival重點產品！主打頂尖技術成分「雙多泌體」結合「水凝膠面膜」，能完美貼合肌膚，確保精華液高效滲透。該系列有「亮白」、「修復」、「緊緻」三款，針對暗沉、敏弱與初老問題提供解方。





並且在日本美妝論壇@COSME、LIPS獲得日本網友盛讚，這款水凝膠面膜，不像一般面膜容易乾掉且黏膩，它有如麻糬般的 Q 彈感，敷完後肌膚呈現水嫩透亮，能明顯感受到保養成分全數被皮膚吸收，因此在在社群上獲得極高的討論度！





▲Quality 1st日本皇后的秘密 VC100面膜(DERMA LASER系列)

2.Quality 1st





被日本雜誌《LDK》評為 A 級的面膜界黑馬！採用獨家奈米膠囊技術，主打只需「3分鐘」即可完成高效率保養。「DERMA LASER VC100 系列面膜」超級熱銷！修護面膜（金色包裝）添加四種高濃度維他命C，針對毛孔粗大與暗沉有感提亮；夜間集中修復面膜（紅色包裝）針對緊緻抗老。面膜布薄透且吸附海量精華，是追求快效保養的上班族的首選。





▲Hydra EX 再生系列面膜

3.LuLuLun





LuLuLun 的「Hydra EX 再生系列面膜」是 2025 年話題度超高的「醫美級」平價面膜，跳脫以往日常保濕框架， Hydra EX 系列引入高端保養成分，專為追求肌膚「透明感」與「彈力」的人設計，能深層修護受損屏障，敷後臉部呈現水光透亮的精緻質感，是赴日藥妝店必搶的進化版新作。





▲毛穴撫子日本米精華保濕面膜

4.石澤研究所





石澤研究所的「毛穴撫子大米面膜」是長年盤踞銷量榜前三名的毛孔專家，選用 100% 日本產大米萃取精華。其精華液能深入滋潤乾燥、缺水導致的橘皮組織毛孔，讓膚質回歸柔軟與彈性。面膜紙採用加厚純棉材質，質地溫和且服貼度優異。對於因缺水而顯得毛孔粗大、粗糙的肌膚來說，是極佳的日常穩膚與細緻毛孔幫手。





▲肌研 光透潤面膜

5.肌研 Hada-Labo





肌研「光透潤系列面膜」是開架保濕天花板！搭載肌研引以為傲的「4 重玻尿酸」科技，精華液分子極小且滲透力強。「光透潤血色感面膜」更添加維他命 B12，解決疲憊暗沉蠟黃。極薄的面膜布能緊密抓附每吋肌膚，敷後清爽不黏膩，讓肌膚有感補水。價格平實且成分純淨，是敏感肌也能安心囤貨的CP值之王。





▲AminoMoist 蜜濃 水潤保濕修護面膜

6.MINON 蜜濃





Amino Moist 系列是專為乾燥性敏感肌研發，也是日本藥妝店的「安心保證」。其面膜特色在於「獨家 9 種氨基酸」配方，精華液呈現果凍凝膠狀，能完美包裹肌膚而不滴落。無香料、無色素、無酒精的溫和配方，在換季不穩、雷射術後或皮膚泛紅時敷上一片，能迅速修護角質層屏障，帶來無負擔的深層修護感。





▲Saborino早安/晚安面膜

7.Saborino





早安/晚安面膜是「懶人保養」的極致代表，開創了只需 60 秒的保養模式。早安系列標榜「洗臉 + 保養 + 妝前打底」一片搞定，添加柑橘與薄荷成分，清涼感能迅速消除晨間浮腫，幫助後續底妝服貼不脫妝。抽取式的大容量設計如同濕紙巾般便利，是許多通勤族與忙碌媽咪指名要大盒囤貨的必備品。





▲Kracie 超滲透3D面膜

8.Kracie 葵緹亞





Kracie 葵緹亞的超滲透 3D 面膜以「極致服貼」聞名，獨特的 3D 立體剪裁設計設有中脊線，能完整包覆鼻翼兩側與下巴等死角，連脖子邊緣都能敷到。每片含有 30ml 的濃郁精華液，針對不同需求，分為保濕（橘）、美白（藍）與抗皺（粉）。





▲黃金果涷面膜

9.Utena 佑天蘭





Utena 佑天蘭的「黃金果凍面膜」是面膜界的「大補貼」，每片含有高達 33g 的奢華凝凍精華。質地如蜂蜜般厚實，富含玻尿酸、膠原蛋白或蜂王乳成分，最適合極乾燥肌或長途飛行、滑雪後使用。由於質地滋潤，敷完後肌膚彷彿擦過整罐安瓶，潤澤感能持續至隔日，為輕熟女必收的急救神物。





▲SK-II 青春敷面膜

10. SK-II





「SK-II 青春敷面膜」是日本專櫃面膜的不敗經典，核心成分 PITERA™ 能大幅提升肌膚細緻度與透明度。雖然布膜質地偏厚實，但其強大的急救效果讓它在重要場合（如婚禮、重大採訪）前夕無人能敵。價格不低，但「敷一片抵三片」的高效修護力與瞬亮感，依然讓許多台灣消費者將其列為日本必買的保養清單。





如何選購適合自己的面膜？專家級攻略！

在面對琳瑯滿目的日本面膜時，除了看排名，更要根據自己「需求」。以下從成分、膚質、用途三大方面教你挑選：





1. 依「成分」精準打擊肌膚問題

(1) 暗沉與毛孔困擾

鎖定 VC100（高純度維他命C衍生） 或 A醇（視黃醇）。前者能抑制黑色素並收斂毛孔，後者則能加速角質代謝，讓粗糙肌重回細緻。





(2)敏弱與深度乾燥

認明 神經醯胺（Ceramide） 與 積雪草（CICA）。神經醯胺能修補肌膚屏障，防止水分流失；積雪草則具備卓越的鎮靜效果，適合曬後或膚況不穩時。





(3)高階抗老需求

2026 年最火紅的 外泌體（Exosome） 與 菸鹼醯胺（Niacinamide） 是首選。外泌體能啟動肌膚自我修復力，煙醯胺則針對細紋與彈力流失進行深層調理。





2. 依「膚質」適性挑選

(1) 乾燥肌

建議選擇含有「玻尿酸」或「角鯊烷」的面膜，質地以凝凍或厚實精華為佳，能長時間封存水分，改善乾癢脫屑。





(2)油性與痘痘肌

適合「大米發酵液」或「維他命 C」成分。大米發酵能調理油水平衡並細緻紋理，且質地通常較為清爽，對肌膚負擔小。





3. 依「用途」決定包裝規格

(1)日常保養用途

推薦購買「大容量抽取式」（通常為 7-30 片裝）。這類面膜設計初衷是「取代化妝水」，精華液量適中，適合每天早晨或洗澡後快速補水，環保且 CP 值最高。





(2)旅行或急救

建議選購「單片獨立包裝」。單片裝的精華液含量通常較多（約 25-35ml），且活性成分保存更佳，適合出國旅遊、重要活動前急救，或作為伴手禮送給親友。



