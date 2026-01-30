赴日必買 Top 10 日本面膜推薦
本文嚴選 10 款台灣人赴日必囤的熱搜品牌，從「毛孔」到「敏弱肌」全數蒐羅。無論你是想尋找性價比最高的日常補水，還是追求專櫃級的急救亮白，這份 2026 最新採買攻略都將帶你精準避雷，將日本最尖端的護膚科技帶回家。
10 大熱門日本面膜品牌推薦
「KC SKIN 水凝多泌面膜」是近期在日本藥妝脫穎而出的新星，只有在日本Loft買得到，更於2025年獲選為 Loft 秋季美妝節Cosme Festival重點產品！主打頂尖技術成分「雙多泌體」結合「水凝膠面膜」，能完美貼合肌膚，確保精華液高效滲透。該系列有「亮白」、「修復」、「緊緻」三款，針對暗沉、敏弱與初老問題提供解方。
並且在日本美妝論壇@COSME、LIPS獲得日本網友盛讚，這款水凝膠面膜，不像一般面膜容易乾掉且黏膩，它有如麻糬般的 Q 彈感，敷完後肌膚呈現水嫩透亮，能明顯感受到保養成分全數被皮膚吸收，因此在在社群上獲得極高的討論度！
被日本雜誌《LDK》評為 A 級的面膜界黑馬！採用獨家奈米膠囊技術，主打只需「3分鐘」即可完成高效率保養。「DERMA LASER VC100 系列面膜」超級熱銷！修護面膜（金色包裝）添加四種高濃度維他命C，針對毛孔粗大與暗沉有感提亮；夜間集中修復面膜（紅色包裝）針對緊緻抗老。面膜布薄透且吸附海量精華，是追求快效保養的上班族的首選。
LuLuLun 的「Hydra EX 再生系列面膜」是 2025 年話題度超高的「醫美級」平價面膜，跳脫以往日常保濕框架， Hydra EX 系列引入高端保養成分，專為追求肌膚「透明感」與「彈力」的人設計，能深層修護受損屏障，敷後臉部呈現水光透亮的精緻質感，是赴日藥妝店必搶的進化版新作。
石澤研究所的「毛穴撫子大米面膜」是長年盤踞銷量榜前三名的毛孔專家，選用 100% 日本產大米萃取精華。其精華液能深入滋潤乾燥、缺水導致的橘皮組織毛孔，讓膚質回歸柔軟與彈性。面膜紙採用加厚純棉材質，質地溫和且服貼度優異。對於因缺水而顯得毛孔粗大、粗糙的肌膚來說，是極佳的日常穩膚與細緻毛孔幫手。
肌研「光透潤系列面膜」是開架保濕天花板！搭載肌研引以為傲的「4 重玻尿酸」科技，精華液分子極小且滲透力強。「光透潤血色感面膜」更添加維他命 B12，解決疲憊暗沉蠟黃。極薄的面膜布能緊密抓附每吋肌膚，敷後清爽不黏膩，讓肌膚有感補水。價格平實且成分純淨，是敏感肌也能安心囤貨的CP值之王。
Amino Moist 系列是專為乾燥性敏感肌研發，也是日本藥妝店的「安心保證」。其面膜特色在於「獨家 9 種氨基酸」配方，精華液呈現果凍凝膠狀，能完美包裹肌膚而不滴落。無香料、無色素、無酒精的溫和配方，在換季不穩、雷射術後或皮膚泛紅時敷上一片，能迅速修護角質層屏障，帶來無負擔的深層修護感。
早安/晚安面膜是「懶人保養」的極致代表，開創了只需 60 秒的保養模式。早安系列標榜「洗臉 + 保養 + 妝前打底」一片搞定，添加柑橘與薄荷成分，清涼感能迅速消除晨間浮腫，幫助後續底妝服貼不脫妝。抽取式的大容量設計如同濕紙巾般便利，是許多通勤族與忙碌媽咪指名要大盒囤貨的必備品。
Kracie 葵緹亞的超滲透 3D 面膜以「極致服貼」聞名，獨特的 3D 立體剪裁設計設有中脊線，能完整包覆鼻翼兩側與下巴等死角，連脖子邊緣都能敷到。每片含有 30ml 的濃郁精華液，針對不同需求，分為保濕（橘）、美白（藍）與抗皺（粉）。
Utena 佑天蘭的「黃金果凍面膜」是面膜界的「大補貼」，每片含有高達 33g 的奢華凝凍精華。質地如蜂蜜般厚實，富含玻尿酸、膠原蛋白或蜂王乳成分，最適合極乾燥肌或長途飛行、滑雪後使用。由於質地滋潤，敷完後肌膚彷彿擦過整罐安瓶，潤澤感能持續至隔日，為輕熟女必收的急救神物。
「SK-II 青春敷面膜」是日本專櫃面膜的不敗經典，核心成分 PITERA™ 能大幅提升肌膚細緻度與透明度。雖然布膜質地偏厚實，但其強大的急救效果讓它在重要場合（如婚禮、重大採訪）前夕無人能敵。價格不低，但「敷一片抵三片」的高效修護力與瞬亮感，依然讓許多台灣消費者將其列為日本必買的保養清單。
如何選購適合自己的面膜？專家級攻略！
1. 依「成分」精準打擊肌膚問題
(1) 暗沉與毛孔困擾
鎖定 VC100（高純度維他命C衍生） 或 A醇（視黃醇）。前者能抑制黑色素並收斂毛孔，後者則能加速角質代謝，讓粗糙肌重回細緻。
(2)敏弱與深度乾燥
認明 神經醯胺（Ceramide） 與 積雪草（CICA）。神經醯胺能修補肌膚屏障，防止水分流失；積雪草則具備卓越的鎮靜效果，適合曬後或膚況不穩時。
(3)高階抗老需求
2026 年最火紅的 外泌體（Exosome） 與 菸鹼醯胺（Niacinamide） 是首選。外泌體能啟動肌膚自我修復力，煙醯胺則針對細紋與彈力流失進行深層調理。
2. 依「膚質」適性挑選
(1) 乾燥肌
建議選擇含有「玻尿酸」或「角鯊烷」的面膜，質地以凝凍或厚實精華為佳，能長時間封存水分，改善乾癢脫屑。
(2)油性與痘痘肌
適合「大米發酵液」或「維他命 C」成分。大米發酵能調理油水平衡並細緻紋理，且質地通常較為清爽，對肌膚負擔小。
3. 依「用途」決定包裝規格
(1)日常保養用途
推薦購買「大容量抽取式」（通常為 7-30 片裝）。這類面膜設計初衷是「取代化妝水」，精華液量適中，適合每天早晨或洗澡後快速補水，環保且 CP 值最高。
(2)旅行或急救
建議選購「單片獨立包裝」。單片裝的精華液含量通常較多（約 25-35ml），且活性成分保存更佳，適合出國旅遊、重要活動前急救，或作為伴手禮送給親友。
其他人也在看
《愛情怎麼翻譯》高允貞頭髮多到讓人嫉妒！普通人也能用這4招養出同款神級髮量
▎祕訣一：養髮由內而外，高蛋白飲食是髮絲的「建築材料」想要秀髮豐盈、髮質強韌，光靠擦保養品是不夠的，日常飲食才是最重要的根基。髮絲與頭皮主要由蛋白質構成，因此多攝取鮭魚、雞蛋、豆類等高蛋白食物，能有效增強髮根的生命力。核心營養公式： 除了蛋白質，維生素 A（...styletc ・ 21 小時前 ・ 1則留言
日本旅遊必買！這支長青護手霜號稱「細紋橡皮擦」連美甲師都大推，網友真實心得、隱藏版用法一次看
頻繁洗手、噴酒精消毒等，都會讓手部肌膚變得乾燥不已，雙手變成最容易出賣你的部位！近期X上有美容帳號發文表示自己因為手部紋路感到困擾，被自己的美甲師推薦這款護手霜，翻開留言、引用推文，全部都是一片好評，用日文品名搜尋甚至可以在threads上marie claire 美麗佳人 ・ 2 天前 ・ 發表留言
老花鏡竟變時髦神品？許路兒示範「逆齡妝容」：加了這光澤，網驚：這狀態根本20歲！
許路兒真正把老化完美的隱身起來，就算近距離檢視她的臉，你看到的是她妝感極其年輕且搭配超好看的時髦眼鏡，完全令人意想不到這眼鏡居然是多膠老花鏡框！如此的裝扮，讓你再也不用擔心在餐廳吃飯會看不到菜單，優雅不出糗就從妝容搭眼鏡做起！一起來看看許路兒的妝容打扮如...styletc ・ 3 天前 ・ 發表留言
2026療癒系保養新品推薦！ADDICTION木質指緣油、m̄enom̄eno橙花護唇膏、 SHIRO護手精華乳讓你香得好高級
療癒系保養新品推薦：ADDICTION 植淬森活指緣油當指緣油精華觸碰指尖，外界的喧鬧彷彿逐漸遠離，只剩屬於你的安定與沉靜悄然擴散。以草本與木質調香氣輕柔包覆，在溫暖的甜皮氣息中，讓雙手獲得溫和的呵護也帶來放鬆的感官體驗，為日常帶來一段回到本質的片刻。質地輕盈易吸...styletc ・ 1 天前 ・ 發表留言
晚上皮膚癢到睡不著？小心體內1警訊！醫揭夜間癢3原因4解方
你是否也曾在夜深人靜時，被突如其來的搔癢感折磨到無法入眠？許多人以為皮膚癢只是單純的皮膚問題，但中醫師指出，皮膚癢到睡不著，不僅是皮膚表面的問題，更是身體內部「心」與「氣血」失調的警訊！ 皮膚癢健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
越淡越高級！日本女孩都在瘋這三款「減法系眼盤」，疊加不顯髒、輕鬆打造透明光澤感妝容
THREE 星紗流光四色眼影盤日本女生最近愛上了空靈眼妝感，THREE這盤一推出立刻擊中他們的心並表示「第一次用到這麼輕盈的質地！四種質地混搭完全不厚重，反而讓眼妝有一種空靈的流動感。」這回品牌用中性色調與四種質地（緞光、金屬光澤、霧面、薄紗）自由塑造眼妝。尤其色號...styletc ・ 3 小時前 ・ 發表留言
少女感的秘密不是裝嫩！全智賢、金泰希、宋慧喬的逆齡狀態解析
全智賢的臉部線條始終俐落，下顎線清楚，整體輪廓乾淨有精神；金泰希五官溫柔，但臉部線條與膚況始終平衡，不顯疲態；慧喬則以細緻膚質與自然表情著稱，越簡單越耐看。她們給人的少女感，並非來自沒有紋路，而是輪廓線條清楚、膚質乾淨、妝容與表情不刻意，整體狀態始終在線...styletc ・ 22 小時前 ・ 發表留言
護唇膏可以每天塗嗎？一天塗幾次較好？日專家揭「●●次」防嘴唇乾燥
隨著天氣逐漸變得乾冷，潤唇膏又成了每日必備的護膚小物。市面上的潤唇膏產品種類繁多，讓人眼花繚亂。到底怎麼選才能買到最適合自己的潤唇膏呢？《優活健康網》特選此篇，樂敦製藥中文網站日本樂敦製藥株式會社手把手教你潤唇膏的選擇訣竅，以及如何正確塗抹潤唇膏。優活健康網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026韓妞都在畫「雙層巧克力唇」！像咬過杜拜巧克力的微暈染唇妝正紅
從杜拜巧克力紅到社群洗版，韓國最近真的很迷「巧克力」而這股熱潮，現在也正式蔓延到美妝圈！近期是不是開始頻繁看到深棕色、巧克力色調的唇妝出現在韓星妝容裡？這正是 2026 年初正在發酵的新唇妝趨勢——雙層厚巧唇。【Thmarie claire 美麗佳人 ・ 2 天前 ・ 發表留言
懶人白開水妝容技巧！5分鐘完妝，搞定黑眼圈、痘痘，底妝清透如偽素顏、天生好氣色！
爭取多睡10分鐘，必學懶人偽素顏白開水妝容技巧！只要掌握3大技巧，就能快速完妝並擁有如天生般的好氣色，且黑眼圈、痘痘都被遮得很好，一起來看怎麼畫出簡單快速的懶人偽素顏白開水妝容！BEAUTY美人圈 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
明星老公私下都用這些！劉以豪、胡宇威、林柏宏「愛用同款」一次整理！
劉以豪私下對香氛的選擇，其實跟他給人的感覺很像—不張揚，但會默默留下印象。這次他特別分享自己喜歡的是迪奧香氛世家最新推出的「皮革木語香氛」，也是DIOR首次以「皮革」作為主角的創作！不同於大家對皮革香容易聯想到的厚重感，這款反而走一個很貼膚、很乾淨的路線，把白...styletc ・ 23 小時前 ・ 發表留言
【新春特集】馬年限定美妝：迪奧開運紅唇「幸運8」、雅詩蘭黛馬上紅運小棕瓶、ORIBE火馬藝術級新年禮盒
迪奧今年的新春焦點落在「幸運8」！延續迪奧先生對幸運符碼的迷戀，星星、愛心、幸運草與數字8通通被細膩地刻進唇膏設計裡，讓紅唇不只是妝容的一部分，更像隨身攜帶的開運符。馬年限定系列涵蓋霧感與光澤質地，色選從玫瑰磚紅到深酒紅，兼顧氣色與氣場，一抹就能讓整體妝感...styletc ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026想要由內而外改變？教你如何養出透亮「好命聚光肌」！【Yahoo 唐綺陽談星私廚】
2026 年想養出透亮的「好命聚光肌」，關鍵在於把斑點暗沉解決！ 談星私廚分享👉 妮維雅L630 淡斑精華系列！全系列含通過衛福部核准的淡斑成分 Thiamidol®630，可有效淡化斑點、瑕疵並防黑，掃黑功效是維他命C 60倍！ 銷售 No.1 的 L630 P 秒小金管，淡斑保濕2合1，結合維他命 E 與玻尿酸，質地溫和好吸收，肌膚透白無瑕。若有斑點合併細紋困擾，則可選擇 L630 電啵小紅管，主打亮白、撫紋與肌膚飽滿感，一次到位。 即日起至 3/10，於 寶雅、屈臣氏、momo 等通路購買享限時優惠，還有 100% 中獎率刮刮卡 的開運限定包裝。 刮刮卡獎項包含：東京來回機票、一年份L630淡斑精華組*、迷你精華 與 LINE POINTS 好禮 等。 ✨讓肌膚發光、好運一次到位✨ 活動詳情👉https://www.nivea.com.tw/highlights/L630-cny-2026 *一年份L630淡斑精華組：係指12瓶L630淡斑精華(產品隨機出貨) 更多產品資訊：https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=14176979&osm=t04&utm_source=BD_023… 完整版這裡看：https://youtu.be/w-rlxGO_gOU 妮維雅贊助本集播出。 #妮維雅630 #最有效淡斑成分 #Thiamidol®630唐綺陽談星私廚 ・ 1 天前 ・ 發表留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 252則留言
突開戰貝克漢夫婦控6罪狀！長子舊愛不忍出手了 公開「最大導火線」
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀。布魯克林在公開聲明中曾提及在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。近日布魯克林的前緋聞女友艾芙頓麥凱思受訪時則強烈暗示他爸媽將他行程洩漏給狗仔。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 367則留言
下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過
生活中心／李明融報導氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。民視 ・ 9 小時前 ・ 19則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 38則留言
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住
國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 292則留言
裕隆千金開賓利遭酸！網憶「吳季穎事件」 她無奈：怎編出來的
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日將IG帳號公布，隨即登上新聞版面，不少網友紛紛熱議起她的「坐駕」，以及當年和前SBL假球球星吳季穎的感情，對於近日風波，她雖然沒有正面回應，但卻在IG限時動態PO出一張圖片，似乎是在道盡一切。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 79則留言