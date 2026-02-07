赴日打撈水下礦坑遺骨 台57歲潛水員突「全身痙攣」喪命

來自台灣的潛水員在日本打撈礦災遺骨時，突然痙攣，搶救後不治身亡。示意圖，取自Unsplash



台灣一名57歲男性潛水員日前到日本山口縣宇部地區，打撈二戰期間發生礦災的水下礦場遺骨，今天（2/7）傳出不幸意外，男子在水中突然發生痙攣，雖然相關人員緊急施行心肺復甦術，但仍不治身亡。

綜合日媒報導，今天上午11時30分左右，男子和2名隊員進入長生煤礦水下坑道，30分鐘後突然發生痙攣並失去意識，現場工作人員趕緊報案，並在減壓區域實施CPR（心肺復甦術），救護車在中午12時20分左右抵達，急救人員前往礦場排氣通道，於下午1時25分將男子送醫治療，到院後宣告死亡。

長生煤礦於第二次世界大戰期間的1942年2月3日，因為坑道漏水造成183人罹難，包括來自韓國的136人及日本47人，2024年民間團體開始委託潛水員搜尋遺骨，去年8月首度尋獲4件人骨，包括腿骨和頭蓋骨等。

執行調查的團體「將長生煤礦水災記錄於歷史之會（長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会）」事務局長上田慶司對此表示關切，希望這名來自台灣的男子能撐過去，但最終仍回天乏術。

