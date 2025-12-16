赴日打黑工 外交部：已50人被捕

外交部16日指出，駐日館處今年陸續接獲國人受騙赴日本非法「暗黑打工」情事，不少人可能在不知情的狀況下，觸犯當地法律而被捕，今年接獲通報的人數竟比前兩年暴增10倍，已達50人。據了解，不排除是國際犯罪集團在柬埔寨KK園區被剿清後，開始尋覓新的詐騙區域與手法。

台灣日本關係協會副祕書長王郁慧昨日表示，近來陸續接獲駐日館處通知，國人誤信可以免費招待日本旅遊、打工等網路訊息，在日本從事所謂「暗黑打工」，導致部分國人在不知情狀況下觸犯當地法律，但的確也有部分國人是知情而犯。

王郁慧進一步指出，據統計「暗黑打工」的涉法人數今年度大幅倍增，自2023年時的4人，2024年的5人，到今年截至目前已達50位，「可說是非常爆炸性的增加！」

對此，外交部表示將持續關注，也呼籲國人要尊重日本法規，不要貪一時報酬，深陷牢獄之災，駐日館處若獲通報，也會提供國人相關協助和探視。王郁慧亦建議國人應依循正當合法的管道，辦理相關簽證及打工行為。

外交部向本報說明，詐騙集團多透過社群媒體或不法分子，以免費旅遊、輕鬆打工賺外快、快速致富免經驗，及簡單跑腿取貨等藉口，提供酬勞或宣稱可代為償債等誘因，吸引國人參與。

據了解，詐團利用日人易相信他人的特點，長期在日本詐騙不少人，而受騙或涉詐的對象近來也擴及外國人，包括一小部分因利益而專程赴日的台人。至於詐騙集團轉往日本的原因，不排除國際犯罪集團在柬埔寨KK園區被剿清後另尋去處，特別是民眾現在對「東南亞打工」的警覺性較強，反而對赴日旅遊、打工等訊息警覺性較弱。