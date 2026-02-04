赴日投資紅利已過？吳淡如東京救火驚見「一片荒蕪」 曝早放棄長居權

藝人兼作家吳淡如近日趁過年前飛往東京視察公司業務。翻攝吳淡如臉書

藝人兼作家吳淡如投資眼光向來精準，近日她趁過年前飛往東京視察公司業務，卻意外發現內部管理狀況百出，讓她感嘆即使是穩定的事業，人事管理仍是巨大挑戰。此外，她更對現今日本房市與政策給出冷峻評價，直言：「現在才要來日本買房的人，我只能泛起神祕微笑了。」

疏於管理驚見「一片荒蕪」 吳淡如親跳第一線救火

吳淡如在臉書透露，這次東京行主要是處理公務，卻驚覺公司因有一陣子沒親自緊盯，竟陷入「一片荒蕪」的混亂局面。一向討厭瑣碎行政作業的她，不得不親自跳下來排解疑難雜症。她心有戚戚焉地表示，管理是一門硬功夫，若不能將流程系統化，即便事業體再穩定，也會衍生無窮麻煩，這場救火經驗讓她體會到：「萬事起頭難，但人事管理更是難上加難。」

吳淡如投資眼光向來精準。翻攝吳淡如臉書

揭開日本「排外」真相 外資紅利已消失、稅率加了又加

針對大眾趨之若鶩的赴日投資潮，吳淡如直言不諱地指出，日本現行執政風格依舊相當「排外」。她觀察到，過去日本政府為了吸引外資入駐，曾提供外國人開公司的紅利與優惠，如今這些「甜頭」多已取消。更令投資者頭痛的是沉重的稅務負擔，她點出長期居住者的稅率不斷調升，若非完全無收入，稅金與年金的支出將非常驚人。

早放棄長居權保荷包 吳淡如：寧可住旅館報帳

吳淡如慶幸自己的決定，「還好我很早就放棄了長居權。」讓她避開了可怕的國民年金負擔。對於現在才想搶進日本房市的投資者，她僅以「神祕微笑」帶過，暗示風向已變。她坦言，若非對現有住處存有深厚感情，她甚至想賣掉房產，轉而選擇「住旅館報帳」的彈性生活方式，不僅省去管理瑣事，生活也更自在。



