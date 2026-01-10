赴日拍婚紗！陳漢典、Lulu搭星宇頭等艙被控享特權 無奈發聲：公道自在人心

陳漢典、Lulu在2025年10月登記結婚，將於1月25日盛大舉辦婚宴。小倆口日前受星宇航空之邀，搭乘頭等艙前往日本富士山拍攝絕美婚紗照。未料，日前卻有一名他們搭乘同班機的網友在社群平台上抱怨，當天要使用前方廁所遭制止，質疑航空公司差別待遇。對此，陳漢典10日出席活動時，也無奈發聲了。

陳漢典、Lulu日前搭乘星宇航空頭等艙前往日本拍婚紗，卻遭同航班乘客抱怨享特權。 （圖／ 天地合娛樂 提供 ）

陳漢典和Lulu日前公開一系列在日本富士山拍攝的唯美婚紗照，也在社群平台上PO出搭乘星宇航空招待的頭等艙機票前往日本的vlog。不過，一名和他們搭乘同班機的乘客，近期在網上發文抱怨，指出自己當天搭乘商務艙，要使用前方的廁所卻遭制止，事後才知道原來頭等艙有藝人，質疑航空公司差別待遇。

廣告 廣告

陳漢典今天現身被問到此爭議時，無奈回應：「我其實完全不知道這件事，那就看航空公司怎麼處理。」強調兩人就是很正常的出國拍照、搭飛機，「沒關係啦，公道自在人心，這事情就過去了。」

陳漢典今天現身活動被問到此爭議時，無奈回應。（圖／記者 伍映澄 攝）

而月底婚宴即將到來，陳漢典透露，預計會在文華東方酒店席開50到60桌，對於婚禮的籌備，和Lulu都會互相交流，不過自己偏向輔助的角色，因為女生會有較多的想法。Lulu的妹妹路馬力這回擔任婚禮視覺總監，陳漢典也大讚「太厲害了！我非常期待。」至於下個月將迎來成為人夫後的首個過年，被問到會不會包個大紅包給岳父岳母，他則表示：「我們會在討論一下紅包的部分，看怎麼包。」

延伸閱讀

陳漢典、LULU絕美婚紗照曝光 人品爆發富士山藏愛的密碼

陳漢典、Lulu婚宴日期敲定？經紀人回應：屆時會跟大家分享

唐綺陽激瘦曬美腿！與曾莞婷、Lulu挑戰超辣新造型