赴日新選擇！「基隆－石垣島」渡輪12月底啟航 內部設施搶先看

[Newtalk新聞] 未來去日本除了搭飛機，還多了「基隆－石垣島」渡輪的選擇，目前規劃將於今年12月底啟航，對此，台灣業者「華岡集團」於今(16)日公布各艙等照片及票價，單程2800元至1萬500元不等，開航優惠票價預計下週公布，最低優惠至2000元，最大優惠價差2000元。

基隆直航石垣島的全新渡輪「YAIMA MARU 八重山丸」，原訂將在9月首航，後因船隻整裝工程等因素，因此延遲開航時間至今，目前規劃將於今年12月底啟航，台灣業者「華岡集團」於今(16)日公布各艙等照片及票價，月完成總代理及國際固定航線登記，執航的YAIMAMARU渡輪，總噸位約2.1萬噸，共122間艙房、493床位。

根據華岡集團公布各艙房定價，單程不含碼頭服務費及其他稅金。皇家套房1張雙人床，每人1萬500元，每房2萬1000元；豪華套房2張單人床，每人5600元，每房1萬1200元；家庭房4人通鋪，每人5600元，每房2萬2400元。

標準房A為6人通鋪，每人4900元，每房2萬9400元；標準房B雙人房，每人4200元，每房8400元，分成2張單人臥鋪、1張上下鋪房型；標準房B四人房，每人4200元，每房1萬6800元，為2張上下鋪。

標準房C為6人房，2張上下鋪每人4900元，2個通鋪位每人4200元，每房2萬8000元；標準房G為15人通鋪，每人2800元，每房4萬2000元。

對此，總經理洪郁航表示，會提供外界「有吸引力的優惠票價」，預計下週公布；單程票價最低優惠至2000元，最大優惠價差達2000元，提高民眾嘗試及體驗意願。洪說明，首航及開賣確切時間將一起公布。

