赴日旅客必備！日本觀光局「免費防災APP」 推播即時災害資訊、支援繁中
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導
日本青森縣外海昨（8）日發生規模7.5強震，劇烈搖晃使民眾驚慌，也引發海嘯警報。而台灣前往日本旅遊的人數眾多，想到日本遊玩的旅客也開始擔憂，赴日期間遇到地震應該如何應對。有網友分享一款免費APP，讓旅客能隨時掌握天災與避難訊息。
日本青森縣昨日發生強震，防災資訊受到關注。一位網友在Threads分享，日本政府觀光局（Japan National Tourism Organization，JNTO）為了保障外國旅客的安全，推出的一款防災資訊APP「Safety tips」，讓旅客能即時獲取最新天災資訊與避難訊息。「Safety tips」中有12大防災安全功能，地震資訊尤為詳細，更針對台灣旅客支援繁體中文介面。此外，還能設定預報地點，以及多國語言災害應變會話，可在APP中撥打緊急電話等服務，非常實用。
「Safety tips」官方指出，這款APP能推播即時資訊給使用者，包括地震速報、海嘯警報與其他日本國內氣象警報等警戒，應用程式支援英語、日語、韓語、中文（繁體）、中文（簡體）、越南語、西班牙語、葡萄牙語、泰語、印尼語等多種語言。除了警戒資訊外，「Safety tips」也提供避難訊息介紹，包括疏散方式、避難警示流程圖表，以告知用戶在目前狀況下應採取的行動；災害應急會話則讓用戶在災害發生時、疏散前後及醫療處理時，可以向周遭民眾獲取資訊，更包含災害相關實用資訊的網站連結。
貼文一出，網友紛紛留言感謝，「謝謝分享，週四要出發去北海道，趕快下載」、「感謝分享！防災避難知識和工具都很重要，永遠不知道何時會用到」、「謝謝分享，天佑日本」、「之前去東京遇過7.3地震之後，去日本也都會設定這個App，裡面也會有避難需要的翻譯」。
更多FTNN新聞網報導
日本強震示警一週內恐再發生！氣象署點名「這地區」要注意海嘯威脅
出國染燙省一半？他驚「日韓2、3千就搞定」 一票網共鳴：台灣真的貴
存錢兩年才10萬？她月薪3萬6列出支出表崩潰：大阪行還能去嗎？
其他人也在看
小紅書遭封鎖 130萬人瘋傳超簡單破解法：不用花錢
受年輕人喜愛的大陸APP「小紅書」，近日遭內政部以涉詐為由封鎖，結果反而讓小紅書衝上手機商店社交類APP排行榜冠軍，Threads上還有網友分享破解政府封鎖的方式，只要簡單1步驟，不需另外花錢就能繼續使用小紅書，吸引逾百萬年輕人瘋傳。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 42
踹老闆爆紅！ 陸人形機器人「T800」上市 台幣80萬元起
中國大陸一家機器人公司，推出人形機器人「T800」，這回正式開賣，售價近台幣80萬元起。該公司還發布一段宣傳片，當中T800機器人與自家老闆對戰，還把老闆踹倒，在網路上爆紅。另外浙江杭州，當局與科技公司合作，推出一款交通指揮AI機器人，現在已經現身杭州街頭。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 28
內政部封陸小紅書APP！設「私人DNS伺服器」免費破解
內政部最近以涉詐為由，宣布將封鎖大陸社交APP「小紅書」，引發民眾熱議，然而這決定讓「小紅書」飆升社交類APP下載排行榜冠軍，還有網友分享破解封鎖方法，簡單1步驟搞定。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 9
雪梨名校禁學生用智慧手機 只准這兩款Nokia
雪梨名校禁學生用智慧手機 只准這兩款NokiaEBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
赴日旅遊遇地震怎辦？快下載「Safety tips」不漏接警報
日本青森縣東方近海8日晚間發生規模7.5地震，劇烈搖晃嚇壞不少遊客。若在日本旅遊時，遇到天然災害情況，日本觀光局推出一款免費APP「Safety tips」，能提供地震速報、海嘯警報與其他日本國內警報等相關資訊。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
蘋果成也智慧敗也智慧 當年以iPhone智慧功能將諾基亞送入歷史 如今卻跨不過AI人工智慧高牆 高層人事陷數十年最嚴重動盪｜鏡轉全球｜#鏡新聞
中國撬開蘋果封閉生態系！蘋果手機AI功能落後，加上中國官方對美國科技產品充滿戒心，成中國廠商「挖牆腳」最佳時機。中國五大手機品牌紛紛推出無縫傳輸蘋果iOS裝置資料軟體，如榮耀的「一鍵克隆」，並以更強大AI功能或摺疊機等先進硬體設計，吸引果粉變心。 蘋果高管集體跳船？蘋果AI開發屢屢撞牆，工程人才大量出走、核心高層相繼退休，「M系列晶片之父」史羅吉（Johny Srouji）也傳出有意離職，執行長庫克考慮設置史無前例的技術長來留人，仍難掩數十年來最劇烈的高層人事變動，連庫克都傳出可能在1-2年內退休。 iPhone買氣迴光返照？面對OpenAI宣告全新AI消費硬體裝置2年內量產，令人擔心iPhone 17強勁買氣恐為最後狂歡。調研機構估計，iPhone 17中國市場需求意外強勁、帶動全球出貨量飆升，今年蘋果有望登上全球手機出貨冠軍，睽違14年再一次超車三星。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
小紅書被禁1年，為何只有它被禁？內政部揭關鍵…沒在台落地，劉世芳：就像小偷愛拿什麼就拿什麼一樣
內政部日前宣布即起對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年，由於小紅書APP在台用戶超過300萬人，也讓不少年輕族群不解為何會被封？ 內政部在臉書發文表示，小紅書涉詐問題持續升高，但平台經通報扔遲遲不改善、也不願依法提供必要資料。因此依法啟動緊急防制措施，保護民眾的資安與財產安全。今周刊 ・ 1 天前 ・ 7
Google輕盈AI眼鏡問世時間曝！Galaxy XR新增3大新功能 迎戰蘋果、Meta
Google今（9）凌晨舉辦《The Android Show: XR Edition》特別發表會中揭示了Android XR平台的下一步布局，展示了從沉浸式頭戴裝置到輕量AI眼鏡的完整產品藍圖。這次發表會中，Google不僅為近期上市的Galaxy XR推出三大功能更新，還宣布將與三星、Gentle Monster、Warby Parker 以及中國AR眼鏡品牌XREAL合作，計畫在2026年推三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
雙12最後一波升級3C的好機會！年終獎金+普發一萬怎麼花？三星S25 Ultra限時折1萬、iPhone 17 Pro省1千5、Switch 2等優惠清單一次看
年底雙12加上年終獎金入袋，剛好是檢視手邊3C設備是否該升級的最佳時機。精選8款話題熱度、實用度都很高的3C好物，從工程師、上班族很需要的BENQ護眼螢幕、Acer迷你桌機，還有討論度爆棚的Apple iPhone 17 Pro比蘋果官網更便宜，Samsung Galaxy S25 Ultra演唱會神器一口氣降1萬，家用電視、Nintendo Switch 2瑪利歐賽車同捆主機、BenQ螢幕掛燈以及Dyson無線吸塵器通通網羅。趁雙12一次買齊，把年終獎金花在刀口上的那一款吧！Yahoo精選購 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
台灣人赴日遇到地震怎麼辦？「1款APP」被推爆 支援繁中還能求救
交通部觀光署統計今年（2025）1月至9月，最多台灣人去的國家是日本，總人數累計501萬3366人。日本青森縣於8日當地時間深夜11時15分發生規模7.5地震（自7.6下修），最大震度6強，並引發海嘯警報，防災資訊開始受到關注。赴日期間，如果想要掌握最新的災害等警報，有網友就分享可以下載1款免費的APP，掌握即時訊息。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
SONY品牌週誠意超滿！PS5、旗艦手機直砍3千 降噪耳機6折價
SONY品牌日來襲！PlayStation 5 SLIM版光碟主機12/8至12/14購機加送遊戲片，限時價14,380元，便宜3,200元。Xperia 1 VII旗艦手機搭載蔡司光學三鏡頭與BRAVIA顯示技術，拍照與追劇效果俱佳，期間限定降價3千。同時，實用度超高的WH-1000XM4無線藍牙降噪耳機也有約6折優惠，不用7千就能下單。這波SONY品牌週囊括遊戲機、手機、耳機多款人氣商品，是年底最後一波最有誠意的優惠。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Nokia重返榮耀？澳校園智慧型手機禁令擴散
[NOWnews今日新聞]澳洲政府祭出禁止16歲以下青少年使用主流社群媒體平台的政策，自12月10日起，澳洲所有社群媒體公司將被要求採取「合理措施」，確保16歲以下人士無法在其平台上開設帳戶，並必須停...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
三星摺疊雙機封王！Z Fold7、Z Flip7奪年度大獎
【記者趙筱文／台北報導】知名科技YouTuber Marques Brownlee（MKBHD）公布2025年度智慧型手機大獎，三星今年表現亮眼，在摺疊領域強勢奪下「雙冠王」。Galaxy Z Fold7被選為最佳摺疊機，而Z Flip7則拿下最佳小手機，象徵摺疊形態正式跨過早期限制，成為能與傳統旗艦分庭抗禮的新主流。壹蘋新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
HONOR ROBOT PHONE 明年 MWC 正式發佈，未來手機明年量產
文章來源：Qooah.com 博主 @智慧皮卡丘 表示，前段時間展示的 HONOR ROBOT PHONE 手機將於明年上半年量產，代表著明年便可以體驗到「隨身雲台」拍攝。 HONOR ROBOT PHONE 手機是一款極具未來感的手機，原先 HONOR 官方的展示以為只是一款概念機，沒想到這麼快就宣佈量產並推向市場。 HONOR ROBOT PHONE 最大的特別之處在於配備了隱藏式的機械臂雲台，可以一鍵自動展開，可以跟隨拍攝、自動構圖，帶來前所未有防抖性能。 結合 HONOR ROBOT PHONE 手機的真機展示，可以看到後置鏡頭模組的主鏡為機械雲台結構，通過兩段式摺疊收納。 除了配備雲台的主鏡，該裝置還配備了 AI 的超強大腦，可以通過觀察瞭解萬物。具備機器人的超強行動力，可以自動捕捉畫面，成為個人的專屬攝影機。 HONOR ROBOT PHONE 手機配備端側大模型 YOYO 具備情感感知能力，通過學習成為用戶的個人管家，提供內容推薦，調度全場景生態設備等。Qooah ・ 16 小時前 ・ 發起對話
防信用卡資料外洩 卡號儲存平台Üny App下月上線
為加強金融打詐，除了財金公司已建置「灰名單」平台和跨行提供匯款高風險名單給銀行，據了解，聯合信用卡中心也將建立「卡號儲存平台」Üny App，只要持卡人下載App，不須再填寫線上或紙本的「信用卡授權單」，避免商店留存信用卡資料外洩，導致盜刷、甚至製作偽卡的風險。聯合新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
MKBHD手機獎揭曉！iPhone17奪年度最佳 最雷竟是它
【記者趙筱文／台北報導】知名科技YouTuber Marques Brownlee（MKBHD）公布2025年智慧手機年度大獎，Apple在10個獎項中拿下4項，從最佳設計到年度手機都有，但同時也包辦「最雷手機」的不名譽位置，反映今年手機市場競爭激烈、差距逐漸趨同。壹蘋新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
赴日旅遊不漏接地震警報 1款APP快下載 支援中文還能翻譯
日本青森縣東方外海昨（8）日深夜發生規模7.5強震，並引發海嘯警報，岩手縣觀測到70公分的海嘯，劇烈搖晃嚇壞不少台灣遊客。面對不定時發生的自然災害，日本觀光局推出一款針對外國遊客安全的免費APP「Safety tips」，支援繁體中文，能提供日本國內的緊急地震警報、海嘯警報、避難訊息等安全功能，也提供應急會話圖，當災害發生時，能與身邊的日本人進行溝通。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
IEEE GLOBECOM登場 聯發科技術長周漁君任會議主席
（中央社記者張建中新竹9日電）全球通訊學術會議2025 IEEE Global Communications Conference在台北舉行，由聯發科執行副總經理暨技術長周漁君擔任主席，聯發科亦受邀在年度論壇進行主題演講，並有4篇論文入選發表。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
台科大與連展產學合作 聚焦衛星、無人機應用
（中央社記者許秩維台北8日電）台灣科技大學與連展投資控股股份有限公司產學合作，將在智慧製造、AI應用、高速傳輸技術等領域合作，包括低軌衛星、無人機、機器人等應用，盼攜手促進製造業技術升級。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Apple Fitness+登台倒數！12／15上線支援K-Pop訓練
【記者趙筱文／台北報導】Apple宣布旗下獲獎肯定的健身與身心健康服務Apple Fitness+將於12月15日首次在台灣上線，這同時也是服務自5年前推出以來規模最大的一次全球擴展。Apple健身科技副總裁Jay Blahnik表示，Fitness+藉由Apple Watch或AirPods Pro 3在螢幕呈現即時數據，結合iPhone與iPad的便攜性，能為用戶帶來「無可比擬的動力」。官方也強調，此次擴展將讓全球49個國家與地區的使用者首次接觸12種類型的完整訓練內容，涵蓋肌力、瑜伽、HIIT、皮拉提斯、舞蹈、健身車、踢拳、冥想等，時長介於5至45分鐘。壹蘋新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話