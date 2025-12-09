赴日旅客必備！日本觀光局「免費防災APP」 推播即時災害資訊、支援繁中

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

日本青森縣外海昨（8）日發生規模7.5強震，劇烈搖晃使民眾驚慌，也引發海嘯警報。而台灣前往日本旅遊的人數眾多，想到日本遊玩的旅客也開始擔憂，赴日期間遇到地震應該如何應對。有網友分享一款免費APP，讓旅客能隨時掌握天災與避難訊息。

日本政府觀光局為了保障外國旅客的安全，推出的一款防災資訊APP「Safety tips」，讓旅客能即時獲取最新天災資訊與避難訊息。（圖／翻攝Safety tips 官網）

日本青森縣昨日發生強震，防災資訊受到關注。一位網友在Threads分享，日本政府觀光局（Japan National Tourism Organization，JNTO）為了保障外國旅客的安全，推出的一款防災資訊APP「Safety tips」，讓旅客能即時獲取最新天災資訊與避難訊息。「Safety tips」中有12大防災安全功能，地震資訊尤為詳細，更針對台灣旅客支援繁體中文介面。此外，還能設定預報地點，以及多國語言災害應變會話，可在APP中撥打緊急電話等服務，非常實用。

「Safety tips」官方指出，這款APP能推播即時資訊給使用者，包括地震速報、海嘯警報與其他日本國內氣象警報等警戒，應用程式支援英語、日語、韓語、中文（繁體）、中文（簡體）、越南語、西班牙語、葡萄牙語、泰語、印尼語等多種語言。除了警戒資訊外，「Safety tips」也提供避難訊息介紹，包括疏散方式、避難警示流程圖表，以告知用戶在目前狀況下應採取的行動；災害應急會話則讓用戶在災害發生時、疏散前後及醫療處理時，可以向周遭民眾獲取資訊，更包含災害相關實用資訊的網站連結。

貼文一出，網友紛紛留言感謝，「謝謝分享，週四要出發去北海道，趕快下載」、「感謝分享！防災避難知識和工具都很重要，永遠不知道何時會用到」、「謝謝分享，天佑日本」、「之前去東京遇過7.3地震之後，去日本也都會設定這個App，裡面也會有避難需要的翻譯」。

