赴日旅客總數創新高 台灣今年逾563萬人次排名第三

不少人愛去日本旅遊，根據日本政府觀光局18日公布最新數據顯示，今年10月訪日遊客數量達到389萬6300人，較去年同期增加17.6%，創下單月新高紀錄。其中，台灣10月訪日旅客人次排名第三。

台灣10月訪日旅客人次排名第三。（示意圖／許元馨攝）

根據日本觀光局統計資料，今年10月近390萬名訪日遊客中，韓國遊客以86萬7200人居首，中國則以71萬5700人位居第二，台灣則以59萬5900人排名第三，較去年同期大幅成長24.4%。這項數據顯示，即使日圓匯率波動，台灣民眾赴日旅遊的意願仍然強勁。

2025年1月至10月的累計統計中，訪日旅客總數達3554萬7200人次，比去年同期成長17.7%，日本觀光業者預估今年有望首次突破單年4000萬人次訪日大關。其中，中國遊客人數較去年同期大幅成長40.7%，達到約820萬人次，佔遊客總數20%以上，穩居各國赴日遊客人數首位。韓國則以766萬人次排名第二，台灣以563萬人次位居第三。

值得關注的是，在日中關係緊張的現況下，中國大陸在訪日人數上仍然表現亮眼。日本觀光廳長官村田茂樹18日在記者會上被問及中國大陸官方呼籲民眾避免赴日旅遊一事時表示，此刻他不打算發表任何主觀言論，未來將持續推動吸引陸客的宣傳活動，並會密切關注、評估狀況，適時採取必要措施。

