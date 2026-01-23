赴日旅行說日文反遭刁難？他改用英文一路順 日網友揭背後心態

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

日本一直是熱門的觀光勝地，近年來外國旅客數也持續增加。一名網友日前分享赴日旅遊的親身經驗，自己明明具備日文檢定N2的程度，刻意用日文與當地人溝通，卻常感受到差別待遇；反而有一次全程改用英文交流，行程卻異常順利，讓他不禁直言，這是他去過「最不費心掩飾歧視」的地方。

日本一直是熱門的觀光勝地，近年來外國旅客數也持續增加。（示意圖／Pexels）

原PO在Threads發文表示，他多次前往日本旅遊，日語也考到N2程度，旅行時希望透過使用日文融入當地，但實際感受卻不如預期，「反而有一次刻意全程只講英語，整趟旅程異常順暢，彷彿那些不舒服的瞬間都消失了。」他坦言，隨著赴日次數增加、日文能力提升，反而更頻繁遇到差別待遇或不友善的情況，讓他感到無力。

廣告 廣告

貼文曝光後，引發大量網友共鳴，「有次在羽田因行李問題被刁難，我用日文溝通（N2程度），地勤態度非常強硬，結果我弟改用流利英文說明，沒幾分鐘事情就解決了」、「日文N1，但在日本遇到事情時，我一律先用英文」、「我個人的經驗，一開始先講英文，讓對方知道你是講英文的外國人，過後再參雜一些日文，他們會比較友善」、「我在熊本工作，從來不覺得日本人對台灣人特別友善」、「真的拜託台灣人把對日本的濾鏡關掉好嗎」。

對此，一名日本網友現身回應，坦言日本社會確實存在對其他亞洲國家的刻板印象。他表示，部分日本人對使用英文的外國人態度較為客氣，與戰後歷史背景有關，長期形成「英語＝勝者的語言」、「英語圈＝先進與強者」的心理，也讓英文使用者較少遭到刁難。

更多FTNN新聞網報導

台灣人愛出國！去年1738萬人次出境創新高 人均飛2.45次超越日韓

赴日旅遊見公廁貼「台灣衛福部禁菸貼紙」 他傻眼：丟臉丟到國外去

去日本旅遊「順便考雅思」？他實測分享：費用低、成績公布超快

