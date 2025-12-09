赴日旅遊不漏接地震警報 1款APP快下載 支援中文還能翻譯

日本青森縣東方外海昨（8）日深夜發生規模7.5強震，並引發海嘯警報，岩手縣觀測到70公分的海嘯，劇烈搖晃嚇壞不少台灣遊客。面對不定時發生的自然災害，日本觀光局推出一款針對外國遊客安全的免費APP「Safety tips」，支援繁體中文，能提供日本國內的緊急地震警報、海嘯警報、避難訊息等安全功能，也提供應急會話圖，當災害發生時，能與身邊的日本人進行溝通。

地震發生後，有網友在Threads上建議近期要前往日本或已經在當地的人，可以下載「Safety tips」APP，這是日本觀光局推出、專為外國遊客設計的安全APP，內含12種防災安全功能，包括地震、海嘯警報、氣象警報、避難訊息、醫療機構資訊等，還有災害應急會話圖，將對話做好翻譯，方便旅客和日本民眾詢問相關資訊。

該款APP語言提供繁體中文，除了能設定語言，也可以設定想要接收地震快報及各類氣象警報的預報地點。此外，APP也提供緊急聯絡處資訊，直接點選上方的電話就能撥打，相當方便。

日本青森7.5強震至少造成30人受傷、上千戶面臨停電，至今餘震不斷，當地時間今（9日）上午5時52分，青森縣東方外海再發生規模6.4餘震，日本氣象廳表示，未來一周都需慎防規模6以上餘震。

