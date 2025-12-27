赴日旅遊再升級 KKday推新幹線QR Code掃碼進站服務

隨著赴日旅遊熱潮持續，台灣旅客對交通便利性的需求也日益增加。旅遊電商平台KKday近日宣佈與JR東海、JR西日本及JR九州三大鐵路公司深化合作，正式上線「新幹線 QR Code 乘車」服務。未來旅客在平台購買指定路線車票後，無需再前往車站窗口或售票機排隊兌換實體票券，僅需出示手機憑證即可掃碼進站，大幅優化自由行的乘車體驗。

免換票掃碼進站更便捷

過去外國旅客使用電子平台購買新幹線車票後，往往仍需在現場尋找售票機或櫃檯換取紙本票券。KKday此次推出的新服務主打「免實體換票」，旅客只要透過KKday APP內的新幹線QR Code憑證，即可於車站的專屬閘門直接掃碼進站。這項轉變不僅省下排隊等候的時間，也降低了遺失紙本票券的風險，讓行程銜接更加無縫。

涵蓋熱門路線並支援選位

該服務目前已涵蓋東海道、山陽及九州新幹線，起點車站多達48個，包括東京、新大阪、京都、名古屋、岡山、博多、熊本等熱門旅遊目的地。除了進站流程簡化，系統亦提供彈性的座席選擇服務，旅客可依個人偏好預選座位，例如深受觀光客喜愛的「富士山景座位」、便利攜帶大型行李的「特大行李放置處附帶席」，或是基本的靠窗與走道座位。

提早四個月規劃行程

針對習慣提前佈局行程的旅客，KKday開放可預訂出發前120天內的車票，方便旅客及早鎖定熱門時段與心儀座位。KKday 表示，身為亞洲旅遊體驗平台，未來將持續開發更多優質的鐵道旅遊產品，協助消費者打造更順暢的日本自由行。