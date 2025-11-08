赴日旅遊前夕 台女突拋「這理由」放鳥他！達人給2建議：還有時間
生活中心／綜合報導
一名男網友近期在Threads上分享，原本和女性友人說好要一起去日本旅遊，不過就在出發前夕，女性友人突稱無法同行，原因竟是交到新男友。旅日達人林氏璧特別給該名男網友2個建議，也稱讚該網友排的行程其實還不錯。
該名網友表示，他在去年11月左右問對方「明年11月要一起去日本嗎？」 ，對方當下就答應了，之後兩人就常常聊日本的事情，而他也逐漸對女生產生好感。
該網友提到，他在5月份有跟對方再次確認，並開始討論要去哪跟做什麼，但對方說不想規劃、給他規劃，於是他從零開始做功課。到了7月底，他先訂了機票，也根據雙方喜好規劃住宿、景點及餐廳，9月中才列出行程表，但這中間還是有持續微調，10月才有最終版本，對方在11月訂了機票，他也順勢訂了當地的租車。
該網友說，沒想到過了幾天，對方突然傳訊息說不能去了、要他再找一個旅伴，因為被男朋友發現會完蛋，但他當下沒辦法反應，反問對方何時交了男友，對方稱是最近的事。該網友也跟對方表明，11月24日就要去了，很難再找人，而且這些行程是針對雙方的需求設計，不過對方仍希望他自行找旅伴，因為真的不能跟異性出去。
對此，林氏璧7日在粉專「日本自助旅遊中毒者」發表看法，他直言，行程本身不是該名網友的重點，而是他的旅伴忽然不能去了，這也算是一種另類的雷旅伴。
林氏璧給出2點建議，像是改去韓國（或是取消行程），這樣可以避免觸景傷情，想到當時和女生討論時多開心會更難過；另外，直接再找一個旅伴可能比較簡單一點，目前距離11月底還有一點時間。
林氏璧強調，不被計劃束縛而更改計畫應該也是很正常的，不需要一定按照既定的行程走，排好的行程留給那個還沒出現的「她」，再一起去執行這個行程也不錯；他也特別稱讚該名網友，其實行程安排的還不錯。
