赴日旅遊太失格！公廁被貼「台灣專屬0800標語」 遊客全看傻：有夠羞恥

國際中心／綜合報導

網友遊日，意外在當地公廁驚見牆上竟張貼著印有「台灣衛生福利部」字樣及戒菸專線的繁體中文禁菸貼紙。（圖／衛福部）

一名台灣網友近日赴日旅遊，在當地公廁驚見牆上竟張貼著印有「台灣衛生福利部」字樣及戒菸專線的繁體中文禁菸貼紙。照片曝光後引發熱議，眾多網民推測應是台灣遊客違規吸菸情況嚴重，迫使日方張貼「特製」標語針對性提醒，痛批此舉簡直是「丟臉丟到國外」。

隨著赴日旅遊的台灣遊客人數持續攀升，相關的旅遊禮儀與素質問題再度成為網路熱門話題。一名台灣網友在社群平台發布一張照片，表示自己在日本旅遊期間使用公共廁所時，意外在牆面上看見一張極為熟悉的貼紙。仔細一看，該貼紙竟是台灣隨處可見的「衛生福利部」官方禁菸標誌，上面不僅印有繁體中文的「禁止吸菸」警語，甚至連台灣的免費戒菸專線「0800-636363」都原封不動地出現在日本國土上，讓該名網友當場看傻眼。

網友指出這處公廁位於滋賀縣近江八幡市。（圖／翻攝自Google Maps）

這張出現在日本公廁的「台灣制式」禁菸貼紙，迅速在網路上引發熱烈討論。許多網友對此景象感到不可思議，紛紛留言諷刺這顯然是「針對性極強」的措施。有網友分析，日本當地的警示標語通常以日文、英文等為主，會特地張貼印有台灣衛福部LOGO及專線的貼紙，極大機率是因為有台灣遊客無視當地規定在廁所內吸菸，且看不懂或故意無視日文標示，導致管理方只好祭出「台灣人絕對看得懂」的標誌來進行嚇阻。

社群留言區充斥著檢討聲浪，網友紛紛感嘆，「這絕對是台灣人幹的好事」、「為了讓台灣人看懂，日本人用心良苦」、「竟然貼這張，嘲諷值點滿」、「連戒菸專線都附上了，真的丟臉丟到國外去」。也有民眾指出，台灣部分吸菸者習慣不佳，常在禁菸區或室內違規吸菸，如今這種壞習慣若帶到國外，不僅造成當地人困擾，更嚴重損害台灣的國際形象。

