赴日旅遊小心踩地雷！女星揭4大潛規則 自爆「憋氣搭電梯」

阿部瑪利亞曝旅日4大潛規則，自爆憋氣搭電梯。（圖／石智中攝）

日本一直是台灣民眾出國旅遊的熱門選項之一，不過，近年傳出旅遊地居民不滿觀光客的案例，對此，日籍女星阿部瑪利亞也拍影片透露，觀光客到日本旅行的4大潛規則，掀起網友討論。

阿部瑪利亞表示，日本人的忍耐度應該滿高的，但旅客有時仍會不小心踩到地雷，尤其日本人有不少既定的生活習慣，「潛規則的前提是，禮貌到比基本還禮貌，就不會出事」。例如搭乘交通運輸時，如果在電車上，背包不能揹在後面，需改成揹在前面；如果是搭計程車，由於多為電動車門設計，須等待司機操作，不能自己開門。

接著在餐廳方面，阿部瑪利亞指出日本習慣點餐前先上小菜（お通し），但お通し被視為服務費或座位費，所以會被結算在帳單裡，強調「お通し不是強迫消費」。另外，一般點餐方式是每人至少一份主餐，也不建議到餐廳噴味道太濃的香水，以免蓋過食物香氣。

最後，提到住宿及日常生活的潛規則，她提醒，身上有刺青者可能會被拒絕進入溫泉、澡堂，在日式榻榻米房間要脫鞋進入。關於手扶梯的問題，不同地區會有差異，關東是站在手扶梯的左邊，關西則站在右邊；阿部瑪利亞還補充，日本的電梯或車內習慣保持安靜，便笑說自己都憋氣搭電梯，深怕被別人聽到喘息聲。

影片曝光後，不少網友紛紛留言討論，「日本真的是I人天堂，反而覺得日本這些規則很有安全感」、「其實我覺得有幾點潛規則現在的日本人自己都會打破了」、「有時候地鐵跟電車上日本人更大聲」、「電扶梯其實現在不管台灣還是日本都有宣導兩側皆可站、不要走動」、「日本計程車用自動門覺得很棒，應該要推廣，不然現在很多新車都不知道門要怎麼開」。

