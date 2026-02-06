赴日旅遊引爆換匯潮 銀行結匯量年增2~5成

國人前仆後繼赴日旅遊，使得日幣匯兌爆量衝高。觀光署統計顯示，去(2025)年國人出國旅遊人次逾1,894萬，其中前往日本占比高達35.53%，穩居海外旅行首選；隨著旅日人潮擴大，國銀日圓換匯量同步放大，去年第4季國泰世華日圓換匯量年增近2成，台北富邦更年飆5成。

今(2026)年上半年日本旅遊旺季提早啟動，主要與多項行程集中有關。除了寒假與春季櫻花季外，世界棒球經典賽WBC將在3月於東京登場，中華隊出賽場次話題熱度高，不少球迷提前規畫赴日觀賽行程，機票、住宿與換匯需求同步上揚，使得日圓兌換詢問與成交量大幅升溫。

廣告 廣告

日圓匯率走勢也是此波換匯潮的重要推力。銀行分析，去年中以來，以1日圓兌新台幣計算的匯價，長時間維持在0.2元附近的相對低檔區間，吸引不少民眾確認上半年的旅遊計畫後，提前兌換部分日圓；近期日圓自低檔反彈，匯率波動幅度加大，也讓旅客傾向採取分批換匯策略，以降低後續匯率的不確定性。

國泰世華指出，去年7月日圓匯率一度下探近年低點，適逢暑期旅遊旺季，帶動第3季整體換匯量擴大，並延續至第4季，較前(2024)年同期成長近2成。民眾多半會在旅遊時間與匯率條件相對明確時，採取分批換匯方式，提前鎖定旅費所須外幣。

台北富邦表示，日圓買盤仍以個人旅遊需求為主，近期寒假旅遊動能發酵，今年截至1月中旬，日圓現鈔兌換量已較前(12)月同期增加約2成。同時，去年第4季赴日刷卡金額年增約2成、季增約1成，顯示國人在日本消費規模持續提高，進一步支撐換匯需求。

銀行主管指出，每年4、5月櫻花季，向來是台灣遊客赴日高峰，今年又與WBC賽事時間相互銜接，使得日本旅遊熱度自今年初一路延伸至上半年，換匯時點也隨之提前。相較過去臨時兌換，這一波更明顯感受到民眾抱持「反正一定用得到」的想法，提早分批準備日圓。

原文出處

延伸閱讀